"La grandezza e la vocazione della Beata Benedetta Bianchi Porro è l’aver vissuto la sua malattia, la sofferenza e la croce non come una tragedia, ma come amore". Lo ha sostenuto ieri nella chiesa della Badia di Dovadola il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, presiedendo la messa a 61 anni dalla morte. In una chiesa stracolma di pellegrini, giunti anche da Puglia, Lombardia e Veneto (da Sirmione un pullman, con parroco e sindaco), e di autorità, fra cui i sindaci di Dovadola Francesco Tassinari, di Rocca Marco Valenti e di Sirmione Luisa Lavelli, e il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno, nonché i Cavalieri del Santo Sepolcro, il cardinale ha spiegato che "per Benedetta la croce è amore, perché ha incarnato il Vangelo, dove Gesù dice: ‘Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua’". Per Semeraro, "Benedetta ha vissuto la croce come amore, nutrendolo anche di letteratura, come ci indica papa Francesco, fra cui Hemingway, Meridier, Melègue, Teresa di Lisieux, l’Imitazione di Cristo". Il cardinale ha concluso: "Alla luce del Vangelo e della letteratura, Benedetta scrive: ‘Il sacrificio unito alla Croce del Signore è l’unico fiore che dia frutto’. Sembra di sentire Sant’Agostino: ‘Quando si ama non si fatica, o, se si fatica, questa stessa fatica è amata’. È così che Benedetta ha capito che la croce è amore".

Nel ringraziare il cardinale, il vescovo Corazza lo ha incaricato di salutare papa Francesco, "ricordandogli che Dovadola non è poi così lontana da Roma". Al termine il cardinale Semeraro ha inaugurato il nuovo Centro di spiritualità ‘Beata Benedetta Bianchi Porro’ nei locali della villa accanto alla Badia, a cura dell’omonima Fondazione e di don Andrea Vena, curatore degli ‘Scritti Completi’ di Benedetta (San Paolo) e nuovo postulatore della causa di canonizzazione della Beata. Nel nuovo Centro di spiritualità si trovano: il museo delle reliquie, il bookshop con tutte le edizioni aggiornate di libri su di lei, sale riunioni, opere su di lei in lingua italiana e straniera, l’archivio di tutte le lettere giunte dall’Italia e dall’estero. Vi è anche una sala dedicata ad Anna Cappelli, la prof di Forlì che ha speso la vita a far conoscere Benedetta in Italia e nel mondo. Commenta il parroco don Giovanni Amati: "Il Centro è un luogo accogliente non solo per ricevere chi arriva per pregare sulla tomba della Beata, ma anche per approfondirne la vita e la spiritualità".

Quinto Cappelli