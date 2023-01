Benedetti gli animali

Due momenti liturgici ma anche di festa quelli vissuti domenica a Ladino e a Castrocaro, teatro della benedizione degli animali in occasione della celebrazione di Sant’Antonio abate. Nella frazione si sono date appuntamento tante persone in compagnia dei loro animali: numerosa la pattuglia di cani, tra cui la bassotta Camilla di appena due mesi e mezzo, quindi gatti e cavalli. Al termine della messa, della distribuzione del pane e della benedizione, un’allegra merenda: i volontari hanno condiviso pane con salsiccia e pancetta, vin brulè e dolci. Nel pomeriggio anche la parrocchia di Castrocaro ha dato vita al rito, introdotto nel 2022 da don Urbano Tedaldi. Il sacerdote ha sottolineato l’importante ruolo delle bestiole in seno alle famiglie prima di impartire la benedizione a cani, gatti e persino a un pony. Presenti tra gli altri anche le unità cinofile della Croce Rossa.