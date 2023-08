"Benefici per tutti dal progetto delle comunità energetiche"

"Dopo le ferie estive, organizzeremo come Comune e Forlì Mobilità Integrata (Fmi) un incontro con tutta la cittadinanza, per spiegare il progetto per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, da noi presentato e già inserito al quarto posto sui 124 ammessi al finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna". L’annuncio è del sindaco di Predappio, Roberto Canali (nella foto), che aggiunge: "In quell’occasione spiegheremo a tutti come si potrà far parte del progetto. Nel giro di un anno o un anno e mezzo si dovrebbe partire". Le Comunità Energetiche Rinnovabili nascono con l’obiettivo di fornire benefici economici, ambientali e sociali ai membri ed alla comunità su cui operano.

"Il progetto al momento prevede la collaborazione tra Comune, Acer e Ausl Romagna, le tre colonne su cui si basa l’iniziativa - spiega il sindaco - e riceverà un contributo di 50.000 euro (pari al 90% dell’importo totale)". Serviranno per realizzare il progetto di fattibilità ed iniziare un percorso che consenta maggiore produzione di energia pulita, ma soprattutto la sua condivisione." Aggiunge Canali: "Grazie al lavoro dell’Amministrazione, degli uffici comunali e alla preziosissima collaborazione di Fmi, abbiamo ottenuto questo finanziamento che è il punto di partenza verso la Comunità energetica rinnovabile (Cer). L’intenzione della nostra Amministrazione è di dare a chiunque volesse, privati ed imprese, la possibilità di partecipare e di contribuire al percorso intrapreso verso la neutralità carbonica già tracciato dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (Paesc) approvato dal Consiglio comunale il 31 dicembre 2022".

Conclude il sindaco: "L’iniziativa ha anche un grande valore ideale per una spinta alla ricerca di fonti energetiche rinnovabili, progettato e gestito insieme da enti locali e cittadini". Al bando regionale, con risorse europee, hanno partecipato nel territorio forlivese nove progetti per un totale di 450mila euro: 2 per il comune di Forlì, 1 Dovadola e Tredozio insieme, e 6 per i comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Predappio, Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Quinto Cappelli