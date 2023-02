Benessere animale, il canile di Villanova promosso dai Nas

"Ottime condizioni igieniche, nessuna situazione di sovraffollamento, maltrattamento o malnutrizione, strutture a norma di legge, operatori e personale medico qualificato e pieno rispetto del benessere animale".

È questa la sintesi dell’ispezione effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri dei Nas al canile di Villanova. L’intervento fa parte di una serie di controlli nei canili privati e pubblici di tutta Italia compiuti dai militari del nucleo antisofisticazione, per verificare lo stato delle strutture di accoglienza e le condizioni di benessere degli animali.

"Non abbiamo mai avuto dubbi sulla qualità del nostro canile e sulla professionalità dei nostri addetti – afferma l’assessore Giuseppe Petetta –. Rappresenta per noi comunque motivo di orgoglio il fatto che i Nas abbiano promosso a pieni voti la nostra struttura".

"Il nostro canile comprensoriale – prosegue Petetta – è un centro di accoglienza per cani e gatti all’avanguardia, dotato di oltre un centinaio di box, di cui un paio riservati a situazioni di quarantena, più di dieci aree sgambatura, una zona cucina, diversi ambulatori di primo soccorso, depositi per attrezzi di pulizia e una lavanderia. La struttura dispone di sei operatori qualificati, un veterinario, un educatore cinofilo e moltissimi volontari, che ringraziamo di cuore, che dedicano il proprio tempo al benessere fisico e psicologico di cani e gatti. Negli ultimi due anni – aggiunge Petetta – grazie a un contributo della Regione, abbiamo effettuato lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dei box e dei servizi per un totale di 250 mila euro".