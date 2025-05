Benessere degli animali in città . Dibattito ’a quattro zampe’

‘Il cane in famiglia e in città’ è il tema dell’incontro alle 21 nella sala comunale del municipio (piazza Saffi 8). Una serata gratuita promossa da Dog Galaxy Forlì. Interverranno esperti del settore quali la dottoressa Ilaria Severi, medico veterinario specializzato nel comportamento, e Stefano Cavina, educatore cinofilo e preparatore dei cani per gli interventi assistiti con gli animali del centro cinofilo Dog Galaxy di Forlì. Modera Domenico Chiericozzi.

"A Forlì c’è un’elevata densità di cani – la premessa di Cavina – e la serata, patrocinata dal Comune, nasce proprio per sensibilizzare i cittadini sul tema del benessere animale. Tratteremo temi generali, rispondendo alle domande del pubblico. E’ importante confrontarsi con gli esperti". Oggi il cane è a tutti gli effetti un membro della famiglia e come tale è coinvolto nella quotidianità e negli spazi condivisi. "Sovente però il ‘proprietario’ ignora quale siano le reali esigenze dell’amico a quattro zampe, tendendo a un’umanizzazione dell’animale che si scontra con il suo reale benessere". Gli esperti interverranno sui bisogni fondamentali del cane dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo. Si tratteranno poi l’educazione quotidiana e la gestione in contesti urbani, le normative e le buone pratiche per la convivenza civile.

Gli unici cani presenti potranno essere quelli degli educatori di Dog Galaxy. Evento in collaborazione con Il ponte dell’arcobaleno, onoranze funebri Vinicio Pala, faredigitale, Robinson e Vittoria assicurazioni.