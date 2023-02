Benessere di coppia alle Terme Ecco i pacchetti per la festa

Quale migliore occasione di San Valentino per rilassarsi assieme alla persona amata nel tepore ritemprante delle acque termali? Le Terme di Castrocaro propongono il pacchetto ‘coccole e benessere al Grand Hotel’. Un’offerta che contempla due notti (con possibilità di richiedere il soggiorno anche per una sola notte) in camera superior o deluxe per due persone nello splendido scenario art Dèco del monumentale albergo di età razionalista. Previsti inoltre l’ingresso alle piscine termali della health spa (acqua salso-bromo-iodica con estensione open air 36°, docce emozionali e kneipp verticale) e l’accesso al percorso benessere (alla piscina con acqua termale si aggiungono il bagno romano aromatizzato alla lavanda 42°, il bagno turco nebulizzato all’acqua termale salso-bromo-iodica 45°, la bio sauna e la sauna finlandese, cascata di ghiaccio e vasche di compensazione). Sono inoltre previsti una lezione di yoga i 50 minuti e un massaggio Lomi Lomi per due, per stimolare i punti energetici del corpo, ritrovare un equilibrio psicofisico e ristabilire l’energia vitale. Inclusi nel pacchetto spumante e cioccolatini e una cena al ristorante di via Roma 2. Il tutto al costo di 789 euro a coppia. Il pacchetto è valido fino al 20 febbraio. Info: 0543.412711, [email protected], [email protected] Tre le offerte delle Terme della Fratta: ‘relax in love’, che include un ingresso di 2 ore e mezza al ‘Percorso Armonie Naturali’ (2 piscine termali di acqua solfurea e salsobromoiodica con idromassaggi, sauna finlandese, bagno romano e bagno turco, docce emozionali, pediluvio, cascata di ghiaccio, idropercorso vascolare e sale relax) e una cena con menù speciale al costo di 140 euro; stesso pacchetto base a cui si aggiunge un massaggio per due con pietre e oli essenziali di 70 minuti per ‘coccole di coppia’ (208 euro); infine ‘benessere di San Valentino’ (230 euro) che unisce ai servizi precedenti un pernottamento in camera doppia comfort, comprensivo di colazione a buffet, accesso alla palestra, spa kit e uno sconto del 20% su trattamenti e massaggi. Info: 0543.460911, [email protected]