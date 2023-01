Benessere, l’Ottica Queens si espande

Le sorelle Chiara ed Elisa Valentini, titolari all’interno del Centro commerciale Ravaldino del negozio Ottica Queens dal 2017, da vent’anni in quel settore e figlie d’arte perché provengono da tre generazioni di ottici, hanno deciso di "cambiare la tipologia di approccio" per chi acquista gli occhiali. Tali cambiamenti derivano dal fatto che entrambe stanno per laurearsi in Naturopatia all’università popolare Mandragola di Cesena e cercano di intercettare la sensibilità attuale orientata ad una visione più green e olistica. In pratica le sorelle Valentini hanno modificato il punto vendita, creando un ambiente più confortevole, con alcune novità. Spiegano le titolari: "Abbiamo ampliato le figure professionali che si relazionano con noi a servizio dei clienti, puntando sul benessere completo della persona. Da diverso tempo ormai si sa che alcune problematiche visive sono legate alla postura, allo stress fisico ed emotivo e viceversa". Chi entra nel negozio di Ottica Queens troverà anche l’iridologo, lo specialista dell’iride e di tutto ciò che ne è connesso; il posturologo, l’esperto della postura in relazione con la vista; e l’osteopata, che controlla la cornea in relazione ai muscoli. "Questa nuova versione – concludono le titolari – ci darà la possibilità di prenderci cura dei nostri clienti e supportarli, non solo nella scelta del giusto occhiale, ma anche nel raggiungimento di un benessere totale". Il negozio è stato ristrutturato e riaperto, presto ci sarà l’inaugurazione.

Quinto Cappelli