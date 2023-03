Benessere per tutti ’Ci vuole orecchio’, prevenzione dell’ipoacusia

Un momento che vuole fare contemporaneamente divulgazione, informazione e prevenzione dell’ipoacusia, cioè della sordità e di tutti i problemi legati all’udito. Condizioni di cui soffre il 12% degli italiani, con effetti sociali che si sono acuiti nel periodo del Covid. Per queste ragioni, il 23 marzo alle 20.30 nel salone comunale in piazza Saffi è prevista la tavola rotonda ’Perché ci vuole orecchio’.

L’incontro è stato presentato ieri alla stampa, con gli interventi del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessore al Welfare Barbara Rossi, del primario di Otorinolaringoiatria Claudio Vicini, oltre che della presidente dell’Associazione progetto Ruffilli Elena Contri e del flautista Massimo Mercelli.

"Il nostro scopo – dice Contri – è fare informazione ma anche sensibilizzare e mettere in evidenza gli effetti sociali di questa condizione, perché questi soggetti tendono a isolarsi e a non riuscire ad avere relazioni. Lavoriamo sia sui giovani che sugli anziani". Vicini aggiunge che "fare divulgazione vuol dire anche dare sollevare l’attenzione su problemi che possono essere sottotraccia".

Alla tavola rotonda, quindi, si farà informazione anche su come si può essere ascoltati e trattati in sanità. L’assessore Rossi, dal canto suo, sottolinea il lavoro dell’associazione Ruffilli, specie sugli anziani. Infine, il musicista Mercelli, che alla tavola rotonda darà un contributo musicale suonando brani di Mozart e raccontando la sua esperienza di musicista evidenzia come "siamo diventati una generazione di sordi, visto il bombardamento quotidiano di rumori".