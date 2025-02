Benessere psicofisico a scuola: il progetto

La promozione della salute e dei corretti stili di vita è al centro del progetto dell’istituto comprensivo Valle del Montone, entrato quest’anno nella Rete regionale delle scuole impegnate a favorire l’adozione di comportamenti salubri da parte di tutti i soggetti dell’universo dell’istruzione. Tra le pratiche raccomandate dalla Regione, è stata scelta la progettualità ‘Infanzia a Colori’ che tratta il tema degli stili di vita a rischio e della promozione del benessere psicofisico attraverso l’uso di tecniche interattive e laboratori esperienziali.

Mentre i docenti partecipano a una formazione congiunta su temi comuni, agli alunni vengono proposti percorsi di conoscenza attraverso esperienze laboratoriali basate sulla metodologia della cosiddetta ‘outdoor education’ e della scoperta del territorio: quest’anno il fulcro dell’iniziativa riguarda la conoscenza della montagna, delle sue piante e dei suoi animali, in particolare il lupo. "Abbiamo pensato di proporre tre diverse tipologie di iniziative che coinvolgeranno le famiglie a coronamento del lavoro fatto a scuola – spiega il dirigente scolastico Enrico Antonio Pantaleo Citro –. La prima iniziativa è rivolta solo ai genitori e sarà dedicata alla lettura ad alta voce, pratica fondamentale per rafforzare il rapporto emotivo genitori–bambini, avvicinare i bambini alla lettura, alla comprensione del mondo e all’acquisizione e potenziamento del linguaggio".

Si parte con il laboratorio ‘Mi leggi una storia?’, in programma giovedì alle 20,30 nella scuola dell’infanzia ‘Gianni Rodari’ (i genitori interessati a partecipare dovranno effettuare la prenotazione a scuola). Il laboratorio, organizzato dalla referente del polo scolastico 0-6 Eva Assirelli e dal coordinatore pedagogico Daniele Pellegrinelli, si svolgerà in collaborazione con i volontari del progetto ‘Nati per leggere’ e la bibliotecaria comunale Manuela Veronesi. All’incontro sarà presente anche la dottoressa Anna Rugiano, pediatra di comunità e referente NpL per l’area sanitaria. Il laboratorio è aperto ai genitori del nido e delle scuole dell’infanzia che si vogliano mettere in gioco e desiderino approcciarsi alla lettura ad alta voce.

Le altre due iniziative saranno rivolte congiuntamente a genitori e bambini: un laboratorio di cucina dal titolo ‘Merendiamo!’, in calendario mercoledì 26 marzo nei locali della mensa (su prenotazione): verrà trattato il tema dell’educazione alimentare attraverso l’esperienza del ‘cucinare insieme’ grazie alla collaborazione di Gemos, che metterà a disposizione operatori, nutrizionisti e materie prime. Infine, in data da definire, genitori e bambini parteciperanno a una gita all’oasi Gregorina di Castrocaro. Già prima dell’ingresso nella Rete, due delle scuole dell’istituto comprensivo, la scuola statale dell’infanzia ‘Gianni Rodari’ e il nido comunale ‘La coccinella’, gestito da ‘Formula servizi alla persona’, avevano messo in atto azioni pedagogiche - didattiche grazie alla coordinatrice pedagogica Fabiola Crudeli.

