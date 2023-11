"Beni bibliotecari e archivistici, quasi il 60% è andato perso"

Durante la seduta del consiglio comunale tenutasi lunedì scorso, in risposta a un question time proposto da Matteo Zattoni, consigliere del Pd, gli assessori agli affari generali e alle risorse umane Pia Baroni e all’università e cultura Valerio Melandri hanno reso pubblico che, nel deposito di via Asiago inondato durante l’alluvione di maggio, il 59% dei beni bibliotecari ammalorati e il 55% dei beni archivistici ammalorati sono stati distrutti per sempre.

"Un danno epocale al patrimonio e alla memoria della città", sottolineano i consiglieri dem con una nota emessa ieri. All’interno del deposito, che in quei giorni subì un allagamento con livelli di acqua superiori ai 3,5 metri di altezza, era custodito un vasto patrimonio culturale e cittadino, composto fra l’altro da beni archivistici comunali, beni della biblioteca comunale ‘Aurelio Saffi’ e da beni del patrimonio storico-artistico museale.

"Solo per i beni archivistici comunali – continua la nota del Pd forlivese –, parliamo di una distruzione per incenerimento di 3.000 metri lineari di documenti per un peso di 310,8 tonnellate, mentre per i beni bibliotecari lo scarto riguarda oltre 38.350 tra volumi e periodici. Per questo stupisce una volta di più ed è fonte di profondo rammarico – questa la critica – la mancanza di qualsiasi azione preventiva a tutela del patrimonio culturale custodito nel deposito, nonostante l’allerta rossa diramata lunedì 15 maggio. Una grave e ingiustificata inerzia, che ha determinato un danno senza precedenti anche per le future generazioni di cittadini forlivesi".

Matteo Bondi