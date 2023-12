Beni culturali, ecco le cifre. Oltre 10 milioni di danni

L’alluvione non ha travolto solo le vite di migliaia di persone, ma com’è noto anche preziose testimonianze del passato. Ammontano infatti complessivamente ad oltre 56 milioni di euro (precisamente 56.498.326,45) i danni arrecati ai beni culturali dell’Emilia-Romagna a causa degli eventi alluvionali di maggio. Di questi, i danni riferiti alla provincia di Forlì-Cesena sono per più di 10milioni e 340mila euro.

Stando alla classificazione richiesta dal commissario per la ricostruzione Figliuolo, classificazione che raggruppa i beni culturali in tre categorie a seconda della proprietà, stilata dal segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, per Forlì-Cesena il triste primato va ai beni di proprietà pubblica (6.335.829 euro), seguiti dai beni di proprietà ecclesiastica (3.345.000) e, infine, da quelli di proprietà privata (660.000).

Per numero di beni colpiti, è la provincia di Ravenna la più colpita sul fronte di quelli culturali e storici (103), seguita da Forlì-Cesena (59). Per gravità dei danni nel Forlivese si segnala in particolare la rocca dei Conti Guidi di Modigliana, la chiesa dei Caduti di rocca San Casciano, la briglia o chiusa di Calanco a San Lorenzo in Noceto, la rocca albornoziana di Forlimpopoli e la passerella della Barca (Meldola).

Il lavoro sui territori degli uffici periferici del Ministero della Cultura per le verifiche di eventuali danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale della Regione è partito non appena è stato possibile intervenire, quindi superata la fase delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della popolazione: in provincia i beni segnalati sono stati in tutto 87. Dal 22 maggio al 14 luglio il ministero, in collaborazione con i carabinieri specializzati nella tutela del patrimonio culturale, ha impegnato 464 persone al giorno nel recupero dei beni culturali nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, in particolare per la messa in sicurezza di beni librari (in tutto 37.118 unità) e 9.652 beni lineari di documentazione archivistica, oltre a 984 pezzi di antiquariato.

Molti di questi interventi sono stati effettuati proprio a Forlì, dove, com’è risaputo, è finito sott’acqua l’archivio del seminario vescovile di via Lunga (che conteneva anche documenti antichi e rari) e l’archivio generale del Comune di via Asiago, dove, oltre ad atti tecnici erano conservati anche libri della biblioteca Saffi e del fondo Piancastelli, oltre ad alcuni pezzi provenienti dai depositi museali.