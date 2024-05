"Beni mobili, vigilare affinché le promesse siano mantenute"

Sollecitare il governo affinché mantenga la promessa di indennizzare i beni mobili danneggiati dall’alluvione. Lo ha chiesto il Partito democratico con un’interrogazione a risposta immediata in aula in Regione. "A fronte delle promesse della presidente del Consiglio – ha sottolineato il Pd – ai danni materiali si sono aggiunti il silenzio e la distanza delle istituzioni nazionali. In particolare, i beni mobili ancora non rientrano fra quelli indennizzabili e il credito d’imposta non è stato attivato".

Proprio nei giorni scorsi il viceministro Galeazzo Bignami aveva assicurato che anche i beni mobili sarebbero stati risarciti, e "questa settimana – proseguono i Dem – è prevista l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri. Stando alle dichiarazioni, pare che ‘sarà stabilita una quota forfettaria per vano, con una quota maggiore per la cucina, essendo molto complicato determinare il valore preciso del mobilio e degli elettrodomestici perduti’. Alla luce di tutto ciò, la giunta vigili affinché le promesse siano mantenute".

Al question time ha risposto il sottosegretario alla presidenza della giunta, Davide Baruffi: "Sono tanti gli elementi di attenzione e problematicità che permangono, primo fra tutti bisogna capire quante risorse accompagneranno il provvedimento. Non conosciamo la dotazione che verrà stabilita per i beni mobili, né abbiamo contezza dei tempi e degli strumenti per l’erogazione dei rimborsi alle imprese col meccanismo del credito d’imposta. La misura è contenuta in una legge dello Stato, ma non ci sono né il decreto attuativo né l’accordo con le banche per i finanziamenti. Continueremo a essere pressanti affinché si dia corso a tutti questi impegni. Non è sufficiente fare annunci".

Il Pd ha replicato: "Preoccupa che neanche il presidente della Regione, che è vice commissario alla ricostruzione, sia stato messo al corrente dei tempi e dei modi con cui il governo pare darà finalmente il via a due provvedimenti strategici per la Romagna. Auspico che la dichiarazione del viceministro non sia l’ennesimo annuncio".