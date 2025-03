Bentivogli (Lega):: "Con le giunte Pd, 30 agenti in meno"

La presenza dei vigili urbani in municipio è "un falso problema", "una polemica sul nulla". Il capogruppo della Lega Albert Bentivogli risponde al Pd dopo il dibattito nell’ultimo consiglio comunale. "L’esigenza di verificare con più attenzione gli ingressi nella sede comunale parte dalla struttura amministrativa per evitare presenze inappropriate come già accaduto. Una scelta tecnica, quindi, sul piano della sicurezza. Ma il Comune di Forlì non sarà ‘blindato’, saranno solo cambiati e presidiati alcuni accessi". A suo dire si tratta di "prassi in quasi tutti gli uffici pubblici".

E rimbrotta il Pd: "Dimenticano che quando amministravano la città, poco più di cinque anni fa, l’organico era fermo a 86 unità contro le 116 di oggi". Per di più dovendo "coprire con gli agenti della Polizia locale i ‘buchi’ nei piccoli comuni dell’Unione lasciando sguarniti servizi di presidio della città". Con Zattini sono stati assunti 20 agenti.