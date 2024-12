Benvenuto 2025 Il sogno oltre l’ostacolo

I sogni volano alto, sopra le difficoltà quotidiane. La storia del diciassettenne forlivese Francesco Paolo Martino somiglia molto a quella di Billy Elliot, il ragazzino irlandese che sconfigge i preconcetti della famiglia e realizza il sogno di iscriversi alla Royal Ballet School di Londra. Come lui, anche Francesco Paolo Martino, ha un enorme talento nella danza classica, è anche lui stato ammesso alla prestigiosa English National Ballet School di Londra, solo che a fermarlo c’era un problema economico: allora la sua famiglia e la sua scuola di danza hanno aperto un crowdfunding per raccogliere il denaro necessario al suo mantenimento nel Regno Unito. I genitori di Francesco Paolo, pugliesi d’origine, a differenza di quelli di Billy Elliot hanno sin da subito assecondato le attitidini del ragazzo, pur sapendo di andare incontro a dei sacrifici importanti: tutto perché Francesco Paolo possa esaudire il suo sogno più grande. Ora il ragazzo si trova a Londra, grazie alla vicinanza di chi gli vuole bene, e prosegue i suoi studi con profitto.

Da una parte il ballo, dall’altra la musica: il sassofonista 19enne Marco Marchini si è aggiudicato una borsa di studio per formarsi al prestigioso Berklee College of Music di Boston, un’università privata nel Massachusetts che ha visto passare tra i suoi banchi vere e proprie icone jazz. Un riconoscimento importantissimo, anche sul piano pratico, infatti la borsa finanzia tutti e quattro gli anni di studio. Il problema? Vitto e alloggio, che a Boston non sono certo a buon mercato, non sono previsti nelle spese. Così Marco, su suggerimento di alcuni ex alunni italiani della Berklee, ha aperto una raccolta fondi su una nota piattaforma online per poter sostenere la sua permanenza negli Stati Uniti.

Quelle di Francesco Paolo e di Marco sono richieste d’aiuto lanciate nella rete, messaggi che si rivolgono ad amici e parenti, ma anche a sconosciuti: come loro ci sono tanti altri giovani che lasciano nel mare del web il loro appello, affinché qualcuno lo ascolti, per il semplice desiderio di dare gambe a un sogno.