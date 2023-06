Benzina: Rocca e Portico ancora a secco. Danni anche al gasdotto

Il maltempo di metà maggio, che continua anche in questi giorni, continua a creare disagi in molte parti e paesi dell’Appennini. Incominciamo dall’alta valle del Montone, dove a Rocca San Casciano e Portico manca ancora la benzina da quasi un mese. Fino ad alcuni giorni fa sembrava che il gestore nno potesse rifornire i distributori, causa il divieti sulla Ss67 alle cisterne superiori a 320 quintali di peso. Ma da una settimana Anas ha chiarito che "i camion per servizi urgenti alla popolazione hanno il permesso di transito e perfino di scorta, se necessario". Spiega il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti: "Ho telefonato più volte ai gestori delle pompe di benzina e nell’ultima mi hanno assicurato che le pompe dovrebbero riprendere a funzionare a giorni. Speriamo sia la volta buona". Infatti, per i 50 km della Ss67 da Dovadola a San Godenzo, non ci sono distributori per i rifornimenti.

Sempre nella valle del Montone i tre paesi di Portico, Bocconi e San Benedetto sono rimasti senza gas, a causa di una frana all’ingresso di Portico (località Saldoni), che aveva rotto le tubature del gasdotto. "Ma già da lunedì – spiega il sindaco, Maurizio Monti – i tecnici di Hera hanno creato un by pass, riallacciando il servizio. E attualmente stanno lavorando con grande impegno per risistemare le tubature".

Anche la Ss67, chiusa per alcuni giorni ai confini con la Toscana, è stata riaperta, mentre resta chiusa di notte dalle 23 alle 6 del mattino fra Dovadola e Rocca San Casciano, tranne per i mezzi di soccorso e pronto intervento. Sul fronte frane a San Benedetto in Alpe continua a preoccupare la frana di Caprile, che tiene ancora fuori dell’omonima casa la famiglia che la abita. A proposito di frane e viabilità, la situazione è ancora difficile anche nella valle del Rabbi, come racconta il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Sulla Sp3 del Rabbi restano ancora restringimenti, con alcuni tratti a senso unico alternato. Ma a preoccupare restano le strade intervallive provinciali e alcune comunali. Tranne i collegamenti con Meldola, restano chiuse le strade provinciali per le valli del Montone e del Bidente. Fra le comunali resta ancora chiusa quella per Porcentico, raggiungibile da Galeata, perché interrotta da grandi voragini".

Conclude il primo cittadino di Predappio: "Le zone di Montemaggiore e Colmano, dove vivono un centinaio di persone, sono raggiungibili solo da Castrocaro, ma la cosa più grave è che sono muti anche i telefoni, compresi quelli base di Tim. Ho segnalato i disservizi alla prefettura, nella speranza che si risolvano al più preto i collegamenti della telefonia fissa".

Nella valle del Tramazzo, la sindaca di Tredozio, Simona Vietina si rivolge a Regione e Stato: "È urgente che vengano stanziati i fondi per i debiti fuori bilancio, che ogni comune ha dovuto fare per la somma urgenza causata dal maltempo. Inoltre, è necessario assicurare subito fondi per la ricostruzione delle strade e fondi che siano sufficienti per ridare una casa a chi l'ha perduta.

Quinto Cappelli