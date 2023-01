Benzinai in sciopero: "Denigrati Non abbiamo alzato noi i prezzi"

di Gianni Bonali E’ scattato ieri sera, in tutta Italia, lo sciopero dei benzinai: la Faib (Federazione Autonoma Italiana Benzinai) ieri sera lo ha ridotto a un giorno, quindi fino alle ore 19 di stasera, mentre altre sigle lo hanno confermato della durata di due giorni, cioè fino alle 19 di domani. La prevista serrata ha visto, nella giornata di ieri, diversi automobilisti fare la fila presso i distributori cittadini per fare scorte di carburante. Alla fine i tentativi fatti dalle parti, Governo e associazioni di categoria, per scongiurare l’astensione dal lavoro e i conseguenti disagi per i consumatori, hanno portato così solo alla riduzione da parte della Faib, ma non all’annullamento dello sciopero. Ma poiché il servizio di rifornimento è considerato un servizio essenziale, anche durante lo sciopero i benzinai devono garantire un numero minimo di stazioni aperte, sia sulla rete urbana e extraurbana che in autostrada. "Noi non facciamo sciopero – afferma Edi Faccani, gestore privato di Robgas carburanti di via Ravegnana –, anche perché dobbiamo garantire le 10 ore di servizio. Inoltre offriamo un prezzo unico sia con rifornimento self che servito, con personale a disposizione dei clienti, anche perché gli automobilisti sono giustamente attenti alle oscillazioni del listino,...