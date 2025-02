Benzinaio sulla Sp4, cercasi gestore per il locale

L’azienda Trussardi Petroli SpA di Bergamo è in procinto di ultimare la ristrutturazione del punto vendita carburanti con annesso bar tavola fredda a Cusercoli, lungo la Sp4 del Bidente in via Andrea Costa 102. Il benzinaio vestirà il marchio Retitalia, mentre il locale di somministrazione e bevande sarà un Trussardi Petroli Caffè. Ora i proprietari cercano un gestore: chi volesse candidarsi dovrà inviare il proprio curriculum a trussardipetroli@trussardipetroli.it.

A confermare la notizia della riapertura è il sindaco di Civitella Claudio Milandri: "Posso assicurare che l’azienda bergamasca è attiva nella vendita e nel trasporto di carburanti. Fondata da Pietro Trussardi nel 1950 e in seguito acquisita nel 1972 dalla famiglia Ferremi, ha mantenuto lo storico nome, simbolo di tradizione e affidabilità. Dopo la morte di Luigi Ferremi nel 2012, la gestione è passata ai figli già inseriti da tempo nell’impresa, che vende ogni anno 60 milioni di litri di carburante. Hanno fatto un intervento importante – aggiunge il primo cittadino – : la pompa di Gpl è stata trasferita sotto una pensilina, e con la realizzazione dell’impiantistica sotterranea è stata inserita anche una nuova pompa che eroga gasolio ecologico. Questa area di servizio si trova in un tratto della Bidentina molto trafficato, e media tra quelle di Santa Sofia e di Meldola".

o.b.