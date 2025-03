"Berleta, mettere in sicurezza il campanile"

Berleta è una piccola comunità di Santa Sofia, nell’Appennino forlivese, con circa 20 residenti, ma che tra attività produttive e aziende turistiche nulla ha da invidiare alle frazioni più popolose. Ma nonostante resista all’abbandono e allo spopolamento tipico dei piccoli centri montani, anche qui i problemi non mancano.

Posta sulla provinciale del Bidente molto trafficata, pericolosa per le alte velocità di automobilisti e motociclisti, priva di strisce pedonali, dista 4 km da Corniolo e 9 dal capoluogo e può contare su un’azienda in buona salute come la Segheria dei Fratelli Renzi, senza dimenticare il camping Romagna Coop, che ha raggiunto i 40 anni di attività e soprattutto il bar alimentari tabacchi della storica famiglia Renzi, che è il cuore sociale della comunità da oltre 100 anni e punto di riferimento per i residenti, i turisti di passaggio e per gli ospiti del campeggio.

"Risolti alcuni problemi dopo troppi anni di attesa – dicono alcuni avventori del bar della famiglia Berti-Alpestri – chiediamo alla parrocchia di Santa Sofia che dia in affitto la canonica ad una famiglia, visto che l’eremita e poi diacono frà Stefano, giunto qui nel 2011, è rientrato a casa sua nel Mantovano e che si affronti la messa in sicurezza del campanile che desta molte preoccupazioni. Qualche passo nella sistemazione della strada comunale Berleta-Biserno che collega la Val Bidente alla diga di Ridracoli è stato fatto, ma molto resta da fare". "Conosciamo bene la situazione del campanile. Servono molti soldi ma ci stiamo attivando – dice don Giordano Milanesi, reggitore dell’Unità Pastorale dell’alto Bidente –. Per quanto riguarda l’utilizzo della canonica speriamo che arrivi un nuovo religioso, in caso contrario la daremo in affitto nelle forme da sottoporre al consiglio parrocchiale di Corniolo".

Berleta vanta una lunga storia a partire dal Medioevo. In particolare va segnalata la chiesa di S. Benedetto posta a 429 metri sul livello del mare e il toponimo Berleta, forse, rimanda ad una vicina torre o berletta, un avanzo di antica fortezza, che fu donata nel corso del XII secolo dai signori di Valbona all’abbazia dell’Isola. Nella chiesa è conservato un pregevole dipinto datato 1640 circa raffigurante S. Benedetto e che apparteneva all’abbazia di S. Giacomo in Sasso, oggi scomparsa. Secondo Franco Faranda, che favorì il restauro e la protezione della tela da parte della Soprintendenza ai beni artistici di Bologna, l’opera va attribuita all’artista Giovanni Martinelli (1600 o 1604-1659).

Oscar Bandini