"Bernaroli, impegno elettorale disatteso"

Il gruppo di maggioranza ‘Insieme per Bertinoro’, che sostiene il sindaco, Filippo Scogli, rispedisce al mittente le accuse di poca programmazione sugli edifici scolastici portate dal capogruppo di minoranza, Sergio Moretti, succeduto a Giorgio Bernaroli, dopo le dimissioni di quest’ultimo a tre mesi dall’insediamento. Proprio sul poco tempo passato si sofferma una nota stampa di ‘Insieme per Bertinoro’. "Il voto e il mandato dei cittadini è stato pienamente disatteso, questo è un fatto – si legge nella nota commentando le dimissioni dell’ex candidato sindaco –. Quando ci si candida alle elezioni e si propone ai cittadini un progetto politico e amministrativo si porta avanti, qualunque sia il ruolo che deriva dal voto; è una questione di rispetto per la cittadinanza, di responsabilità e di rigore istituzionale". Al posto di Bernaroli in consiglio comunale siederà ora Stefano Lolli.

In merito invece alla questione della scuola Francesco Rossi, il gruppo di Scogli tiene a precisare alcune cose. Moretti aveva affermato come l’accensione di un mutuo di 500 mila euro per l’efficientamento energetico della scuola fosse uno spreco di soldi e che si dovesse comunque andare verso l’accorpamento tra elementari e medie di via Colombarone, anche considerando il calo demografico.

"Vanno fatte certamente le valutazioni sul calo demografico – scrivono i consiglieri di maggioranza –, ma va tenuto in considerazione anche il dato che nella scuola dell’infanzia di Bertinoro si è raggiunto quest’anno il numero massimo di iscritti; il ragionamento, quindi, va fatto con prospettive lunghe e comprende anche uno studio serio per l’accorpamento delle due scuole, nonché l’eventuale destinazione alternativa dell’edificio della Rossi".

Da un paio di anni, da quando sono iniziati i lavori nella Rossi, la maggioranza tiene a precisare che "parliamo di realizzare uno studio rispettoso degli spazi necessari e idonei per la popolazione scolastica, che non è l’attuale situazione messa in atto per permettere i lavori alla scuola ‘Francesco Rossi’ che sono in fase di ultimazione". In merito ai lavori in corso: "effettivamente si sono riscontrate delle difficoltà per l’adeguamento sismico del plesso scolastico – scrivono nella nota –, come spesso accade in cantieri così complessi, ma ora siamo in fase di completamento. Abbiamo ricevuto contributi ministeriali unicamente per tale scopo e quindi, per migliorare ulteriormente l’edificio dal punto di vista energetico, abbiamo partecipato ad un bando che concede risorse ad hoc come, ad esempio, lavori di sostituzione degli infissi, nuovo impianto elettrico e predisposizione per i pannelli fotovoltaici".

Sulla programmazione generale ricordano come "già nella scorsa legislatura è stato avviato un piano di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici, comprese le palestre, nonché un piano di interventi migliorativi, per rendere gli edifici più sicuri e più accoglienti per i ragazzi e le ragazze. Si aggiungono a questi interventi, la cura degli spazi esterni per l’Outdoor Education ed il sostegno con progetti e risorse al Piano Triennale dell’Offerta Formativa scolastica".

Matteo Bondi