Bernaroli-Scogli alle urne, ultimi messaggi elettorali

È arrivata al termine la campagna elettorale per le amministrative di Bertinoro, che domani (orario 7-23) e lunedì (7-15) vedranno andare al voto i cittadini del Balcone di Romagna per decidere quale sarà il nuovo sindaco tra Giorgio Bernaroli, della lista ‘Voltare Pagina’ supportata dal centrodestra, e Filippo Scogli, della lista ‘Insieme per Bertinoro’ espressione del centrosinistra.

"La campagna elettorale che abbiamo intrapreso si è rivelata un’esperienza impegnativa, ma al contempo ricca di grandi soddisfazioni – afferma Giorgio Bernaroli –. Abbiamo avuto il privilegio di incontrare un numero significativo di cittadini sparsi in tutte le frazioni, i quali ci hanno accolto con calore, interesse e una sincera curiosità verso il nostro progetto. È raro assistere a una mobilitazione collettiva come la nostra, che nasce anzitutto dalla volontà di molte persone di rendere concreto un autentico interesse per la cosa pubblica".

Intervengono anche i candidati della lista. "Siamo un gruppo di cittadini che si è stancato di vedere le proprie strade e scuole e i parchi in condizioni precarie e desideriamo voltare pagina – sottolineano –, adottando un nuovo modo di pensare e di agire. Siamo stati accusati di essere provocatori e di diffondere falsità; tuttavia, riteniamo che questa finta mania di persecuzione sia del tutto fuori luogo. In una comunità come la nostra, è fondamentale promuovere la coesione piuttosto che la divisione, cercando punti di contatto e collaborando per costruire qualcosa di buono e duraturo".

"La nostra campagna - afferma invece, cambiando versante, Filippo Scogli –, iniziata con largo anticipo e con grande coesione tra le forze politiche a sostegno della lista e tra le candidate e i candidati, ci ha permesso di organizzare una ventina di iniziative sul territorio, oltre trenta banchetti di volantinaggio su tutte le frazioni, creando un dialogo costante e costruttivo con i cittadini. Soprattutto, abbiamo fatto molto ‘porta a porta’, perché siamo abituati a fare così le nostre campagne elettorali: guardando le persone negli occhi e senza nasconderci dietro a uno schermo. Abbiamo avuto il piacere di accogliere rappresentanti di rilievo delle istituzioni e della politica, regionali e nazionali, a testimonianza dell’attenzione che il nostro territorio ha saputo conquistarsi nel tempo. Riteniamo che una delle caratteristiche di una buona amministrazione sia la capacità di relazione con gli altri livelli istituzionali, l’alternativa è l’isolamento".

Infine, l’appello alle urne: "Invito tutti i cittadini e le cittadine di Bertinoro ad esercitare il proprio diritto di voto, conquistato grazie al sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia. Recarsi alle urne – conclude Scogli – rappresenta un fondamentale dovere civico, a prescindere dalla scelta che si compie".