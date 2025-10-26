Berti, Ferreri e Rovazzi per i due anni di Formì

C’è grande attesa per il concerto gratuito con cui Formì si accinge a festeggiare il secondo compleanno. Oggi dalle 18,30 il distretto commerciale all’uscita di Forlì dell’A14 offre al pubblico due ore di musica e intrattenimento per tutte le età. In cartellone un cast d’eccezione che parte da Orietta Berti e Fabio Rovazzi (foto), passando per Giusy Ferreri fino ad arrivare alle nuove proposte Mida, Federica Abbate e Cioffi. Formì spegne le candeline a ritmo di musica per il secondo anno consecutivo. In occasione del primo anniversario, migliaia di persone si ritrovarono per ballare e cantare sulle note dei The Kolors.

Un anno dopo a salire sul palco di Happy Formì Day (questo il titolo dell’evento in collaborazione con Radio Bruno), è la coppia di successo composta dalle voci di ’Fin che la barca va’ e ’Andiamo a comandare’. È dal 2023 che Orietta Berti e Fabio Rovazzi collaborano su tormentoni virali come ’La discoteca italiana’, genuino omaggio alla Romagna delle orchestre di liscio, e il recentissimo ’La vita è un cabaret’. Il loro duetto attraversa le generazioni e rappresenta uno dei pezzi forti della scaletta. Con loro la popolarissima Giusy Ferreri, qui in una inedita versione intimista, pianoforte e voce. A completare il programma dello spettacolo una sfilata di nuove proposte, già entrate nelle playlist dei giovani e giovanissimi con milioni di ascolti e visualizzazioni. Sul palco anche Mida (che dopo ’Rossofuoco’ ha fatto faville in duo con Sarah Toscano), Federica Abbate (autrice e interprete di ’Dimenticare’, ’Grandine’ e ’Pensare troppo mi fa male’) e Cioffi, che ha appena trionfato al Premio Mia Martini 2025 nella categoria giovani. Il cantautore salentino è famoso anche grazie a ’Sola (Ti Amo)’, cover del pezzo anni Settanta della premiata coppia Tozzi-Bigazzi, interpretato insieme a Mar Lucas.

Andrea Prada condurrà la serata. "Festeggiare il nostro secondo compleanno con un concerto gratuito e un cast di questo livello – dichiara Valentino De Falco, direttore di Formì – è il modo migliore per ringraziare i tantissimi affezionati clienti che ci hanno scelto in questi primi due anni. Quella che proponiamo è una grande serata all’insegna della musica e del divertimento, pensata per un pubblico ampio e trasversale. Questo evento di forte richiamo testimonia la crescita di Formì e il suo consolidamento come punto di riferimento, anche per i territori e le città vicine. Con questo show, pensato per coinvolgere più generazioni, vogliamo offrire un’occasione speciale per scoprire la qualità e la varietà della nostra proposta, accogliendo visitatori da tutta la Romagna".