Bertinlove, l’estate si fa romantica Il folk di Cantore sotto le stelle

Nella scintillante notte di San Lorenzo, il borgo medievale di Bertinoro mostra il suo volto più romantico con Bertinlove. Appuntamento sul Balcone di Romagna per una serata dall’atmosfera magica, tra musica appassionata, il firmamento del cielo, stelle cadenti e luci soffuse. Il programma musicale mette in scaletta alle ore 21,30, in piazza della Libertà, il concerto della Giulio Cantore Band, con il suo alternative folk raffinato, che guarda tanto alla tradizione quanto all’innovazione. Autodidatta, Giulio Cantore si contraddistingue per uno stile chitarristico e cantautorale di grande originalità e i suoi concerti regalano al pubblico momenti intimi e intensi. Per gli appassionati di astronomia, infine, l’appuntamento è alle ore 21.30 alla Rocca, nel belvedere di Dante, dove si potrà seguire un’osservazione guidata del cielo a cura del Gruppo Astrofili Forlivesi.

Tutti gli eventi di BertinLove sono a ingresso libero e gratuito. Per raggiungere il borgo in tutta tranquillità, durante la serata, dalle ore 19.30 alle ore 00.30, sarà attivo il servizio di navetta gratuito dai parcheggi di via Allende e via Badia. Per informazioni è possibile consultare il sito www.visitbertinoro.it.

Matteo Bondi