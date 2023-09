Bertinoro, 10 classi traslocano dalla primaria alle medie. Frazioni, lavori nelle palestre

Inizio a ostacoli per gli studenti di Bertinoro che con l’inizio dell’anno scolastico si troveranno a doversi districare tra vari lavori ancora in corso in alcuni plessi sparpagliati sul territorio.

In particolare l’edificio che ospita la scuola elementare Francesco Rossi nel capoluogo sarà inagibile per tutto l’anno per lavori di adeguamento sismico.

"I lavori sono appena iniziati – spiega l’assessora alla scuola, Sara Londrillo (nella foto) – e avranno una durata prevista di circa 240 giorni, quindi si è deciso di spostare le classi per tutto l’anno". L’edificio destinatario delle dieci classi è la scuola media, sempre di Bertinoro. "Durante l’estate abbiamo svolto alcuni lavori di sistemazione degli spazi – continua l’assessora – in maniera da poter far convivere elementari e medie. Abbiamo ricavato alcuni spazi in più con delle pareti in cartongesso e abbiamo sfruttato l’occasione per rifare tutti i bagni del plesso che avevano ancora le turche". Anche se i lavori dovrebbero finire poco prima del termine delle lezioni a giugno, le classi delle elementari torneranno alla Francesco Rossi solo con l’inizio del prossimo anno scolastico.

Il costo dei lavori di adeguamento sismico è di un milione di euro. Anche nelle frazioni di Santa Maria Nuova e di Fratta Terme ci sono lavori in corso, anche se in questi casi si tratta delle palestre e non riguarda le aule. "A Santa Maria Nuova i lavori per l’adeguamento sismico della palestra sono iniziati a giugno – spiega la Londrillo – e dovrebbero finire a ottobre. Per queste settimane gli alunni faranno attività all’aperto".

Diversa la situazione a Fratta Terme dove i lavori hanno preso il via solo in questi giorni. "Qui la fine lavori è prevista per Natale – conferma l’assessora –, quindi gli alunni torneranno a fare motoria in palestra con il ritorno alle lezioni a gennaio. Anche a Fratta le lezioni al momento verranno svolte all’aperto oppure, in caso di maltempo, le insegnanti potranno usare l’androne di ingresso della scuola. Alla fine dei lavori di adeguamento sismico delle palestre, queste potranno essere usate come punto di raccolta dalla Protezione civile in caso di calamità".

Molto più tranquillo l’inizio delle lezioni nella vicina Forlimpopoli, dove tutti gli alunni inizieranno l’anno scolastico nelle proprie aule. Non si è formata la prima elementare della De Amicis, in via Saffi, ma questo perché è in previsione il trasferimento in un unico polo presso la Don Milani. Questo quando saranno finiti i lavori, finanziati dal Pnrr, di demolizione e ricostruzione di una delle ali della scuola che dovrebbero prendere il via nella primavera del prossimo anno per finire con l’inizio dell’annata 202526.

Matteo Bondi