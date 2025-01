Bertinoro, 11 pomeriggi per brindare a grandi autori

Più estesa del solito la programmazione della rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’ di Bertinoro, "per andare a confermare l’ottimo successo di pubblico delle scorse edizioni" spiegano la sindaca, Gessica Allegni, e l’assessora alla cultura, Sara Londrillo. Ben undici gli incontri all’insegna dei bei libri, della buona musica e di assaggi gustosi. Dal 12 gennaio al 23 marzo ogni domenica pomeriggio l’appuntamento è alle 15,30 al teatro Novelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti; necessaria la prenotazione da effettuarsi solo via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it.

Si comincia domenica 12 gennaio con Pierdante Piccioni, il vero ‘Doc’ (alla sua figura e ai suoi libri è ispirata la fiction portata al successo da Luca Argentero). Infatti, il dottor Piccioni, primario di pronto soccorso, docente universitario e consulente del Ministero della salute, il 31 maggio 2013 entrò in coma in seguito a un incidente. Al suo risveglio aveva perso la memoria. A questa vicenda è dedicato il suo primo libro ‘Doc. Nelle tue mani’ scritto con il giornalista Pierangelo Sapegno come i suoi libri successivi: Meno dodici, Colpevole di amnesia, Pronto soccorso. Storie di un medico empatico. A Bertinoro presenterà il suo ultimo romanzo (sempre firmato con Sapegno) intitolato ‘Io ricordo tutto’. Anche questa è una storia di memoria: protagonista è Ernesto Ferrari, neuroscienziato. Lui ha un superpotere innato e uno appreso: è un ipermnesico, cioè ricorda tutto. Un ‘superpotere’ che è alla base del suo successo professionale, ma che è anche la sua maledizione personale. Il momento musicale sarà affidato allo Stefano Nanni Trio, composto da Stefano Nanni (pianoforte), Gianluca Nanni (batteria), Roberto Bartoli (contrabbasso). Per il piacere dell’assaggio saranno protagonisti l’olio dell’azienda Loretta Nardini e i vini della cantina Bissoni.

Domenica 19 gennaio arriva Stefano Bordiglioni, uno dei più noti e amati autori di libri per ragazzi, che presenterà la nuova edizione di ‘La congiura dei Cappuccetti’ con uno spettacolo in cui lui sarà la voce recitante, mentre la musica sarà a cura di Marco Versari. Il piacere dell’assaggio proporrà i sapori della Pro loco Fratta Terme e i vini della cantina De Stefenelli. È un libro per ragazzi anche il romanzo di Tea Ranno ‘Un tram per la vita’ che sarà al centro dell’incontro dedicato al Giorno della Memoria in programma il 26 gennaio. Il momento musicale sarà a cura del gruppo Siman Tov con il suo repertorio di musica klezmer. Il 2 febbraio sarà la volta di ‘Quell’estate del 1980’, ultima fatica narrativa di Giorgio M. Ghezzi. È ambientato a Castrocaro nel periodo fascista e ha come protagonista Redenta, indimenticabile figura di donna, ‘I giorni di vetro’, secondo acclamato romanzo della scrittrice di origine forlivese Nicoletta Verna, che sarà a Bertinoro il 9 febbraio.

Domenica 16 si parla di ludopatia con Federico Benuzzi e la sua conferenza spettacolo dedicata a Matematica e Gioco d’azzardo. Il 23 febbraio Antonella Presutti presenterà il suo libro ‘I sopravvissuti’. Il pomeriggio del 2 marzo sarà dedicato alla cerimonia di premiazione del Premio letterario Dante Arfelli. Un pomeriggio al femminile, 9 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. La scrittrice Maristella Lippolis presenterà il suo ultimo romanzo ‘Donne che non muoiono’. L’incontro in programma il 16 marzo sarà l’occasione di riscoprire un personaggio davvero straordinario: Enrico Novelli in arte Yambo. L’ultimo appuntamento, 23 marzo, de I Pomeriggi del Bicchiere sarà con il giornalista e scrittore Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana del quotidiano Avvenire, che parlerà del suo ultimo romanzo ‘Ribellarsi alla notte – Una storia di Natale’.