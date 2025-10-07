Bertinoro, 7.210 persone per Entroterre: "Successo anche sociale"

A un mese dalla conclusione della 10ª edizione di Entroterre Festival, è tempo di bilanci per la manifestazione ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani. Tra gli ospiti più prestigiosi approdati sui palcoscenici della regione, davanti a platee spesso sold out, Goran Bregovic, Max Gazzè, Irene Grandi, Tony Hadley, Cisco ed Ermal Meta, gli ultimi passati proprio da Bertinoro. "Nel Balcone di Romagna abbiamo organizzato una ventina di eventi – spiega Claudio Borgianni, presidente di Entroterre –: oltre ai grandi concerti di cui abbiamo già detto, ci sono state anche le rassegne ClassicAntico, Ci vediamo all’alba e ‘Donne in blues’. In tutto, hanno partecipato 7.210 persone".

Il festival ha avuto il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, in co-progettazione e con il contributo del Comune di Bertinoro, in co-progettazione con i Comuni di Canossa e di Budrio, con il patrocinio dei Comuni di Castel San Pietro, ed è stato parte della programmazione di Bologna Estate. "Anno dopo anno, e oggi, alla luce del nuovo corso dell’amministrazione sotto la guida del sindaco Filippo Scogli – continua Borgianni –, la co-progettazione con Bertinoro si dimostra sempre più gratificante sotto il profilo culturale, efficace in termini di risultati e pervicace nel favorire la maturazione di una consapevolezza che ha radici profonde: la cultura e lo spettacolo possono essere una leva potente ai fini del welfare di un territorio. Il suo impatto quindi si misura non solo in termini numerici, ma sociali, cosa che peraltro è oggetto di studio da parte della Fondazione. Ma il dato più importante è la soddisfazione dei cittadini, degli artisti e degli operatori coinvolti: la sostenibilità di un progetto si misura innanzitutto a partire da questo".

Tra le grandi novità di quest’anno, la nuova biglietteria, gestita con Boxol.it a prezzi calmierati, trasparenti e senza costi aggiuntivi, le nuove isole bar di Entroterre che hanno accolto gli spettatori con una selezione di prodotti del territorio e le Entroterre Experience, esperienze immersive nelle location degli eventi alla scoperta delle bellezze naturali e storiche dei territori. "In un’annata molto particolare – conclude Borgianni – con molti organizzatori che hanno dovuto annullare concerti, siamo riusciti a mantenere i numeri del pubblico in linea con gli scorsi anni, anzi, a Bertinoro, siamo in leggera crescita di circa 400 persone. La scelta di dotarci di una nostra biglietteria informatica, senza costi aggiuntivi per il fruitore finale, credo ci premierà in futuro".

Matteo Bondi