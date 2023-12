Bertinoro a tutto jazz con l’Alberto Fattori Trio

Ultimo concerto del ‘Dai de Jazz Club 2023’ quello in programma oggi all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Alle ore 21,30 il palco dell’Enoteca vibrerà per l’intensità dell’Alberto Fattori Trio, gruppo vincitore nel novembre 2022 del contest ‘Largo ai giovani’, parte integrante del cartellone ‘JazzaForlì, Musica per libere menti’.

L’Alberto Fattori Trio è formato da Alberto Fattori al pianoforte, Lorenzo Valentini al basso e Manuel Giovannetti alla batteria.

Fattori ha iniziato giovanissimo il suo percorso musicale. Pianista, ma anche chitarrista e batterista, nonché cantante, si è laureato presso il Conservatorio B. Maderna di Cesena nel 2021 con una tesi su Esbjörn Svensson, pianista jazz svedese, sua fonte di ispirazione.

Ha partecipato a diverse masterclass approfondendo lo studio della musica d’insieme e dell’improvvisazione.

Lorenzo Valentini, affascinato prima dal basso elettrico, ha in seguito iniziato lo studio del contrabbasso e si è laureato al Conservatorio Martini di Bologna. Pur continuando la sua formazione con masterclass e corsi di perfezionamento, svolge un’intensa attività in gruppi jazz, swing e fusion.

Manuel Giovannetti, batterista, nel 2018 ha conseguito la laurea presso il Conservatorio Venezze di Rovigo, il cui dipartimento jazz è stato fondato da Marco Tamburini. In seguito, ha collaborato con diversi musicisti. Dal 2017 suona con la Venezze Big Band, che lo ha portato a calcare i palchi di diversi festival.

Ingresso a pagamento. Per informazioni: nicolacataldo@alice.it oppure 340.5395208.

Matteo Bondi