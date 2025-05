Bertinoro al voto: oltre 200 persone per il confronto tra i candidati

Due ore fitte di risposte a una quindicina di domande, nessun attacco personale, qualche replica su cose dette dall’altro contendente, ma, soprattutto, un appello affinchè tutti vadano a votare per le prossime amministrative a Bertinoro che si terranno esattamente tra tre giorni: domenica 25 e lunedì 26 maggio.

L’aula magna della scuola media di Santa Maria Nuova Spallicci era gremita, con circa 200 persone ad assistere al dibattito che si è tenuto martedì sera tra i candidati sindaci Giorgio Bernaroli, sostenuto dalla lista ‘Voltare Pagina’, e Filippo Scogli, l’aspirante primo cittadino della lista ‘Insieme per Bertinoro’. Tra il pubblico anche l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni, ex sindaca di Bertinoro, che sostiene il suo ex assessore ai lavori pubblici, Scogli. In platea c’era anche l’assessore all’ambiente del Comune di Forlì ed esponente di Forza Italia, Giuseppe Petetta, a sostegno, invece, della candidatura di Bernaroli.

Molti sono i punti comuni tra le due proposte, con Scogli che, forte del recente passato da amministratore, è potuto entrare nel merito di quasi tutti i punti trattati con progetti anche operativi, mentre Bernaroli ha scontato il fatto di essere fuori dalla stanza dei bottoni dal 2013 (quando era vicesindaco con Nevio Zaccarelli) e quindi è risultato meno preciso sui progetti specifici, ma comunque ha dimostrato di avere un’idea ben salda di volere l’alternanza rispetto "a una parte politica che governa in questo territorio da 75 anni".

Fra le proposte portate dal rappresentante di centrodestra, anche l’istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, "è talmente buona come idea, che noi l’abbiamo già fatta con la passata amministrazione", non ha mancato di sottolineare Scogli, andando a evidenziare anche un altro svarione della lista concorrente: quello di non ricordare che a Fratta Terme esiste un centro di aggregazione per i giovani, il Gibs, che ‘Insieme per Bertinoro’ propone di replicare anche nelle altre frazioni a partire da quella più popolosa, appunto Santa Maria Nuova Spallicci.

Tra le idee avanzate dall’esponente della lista ‘Voltare Pagina’ è stata citata anche quella di istituire una linea di trasporto pubblico circolare che possa collegare tra loro tutte le frazioni, ma che sconfini fuori dal territorio bertinorese con due tappe anche alla Casa di Comunità e alla stazione ferroviaria di Forlimpopoli "che – precisa Bernaroli – non a caso si chiama Forlimpopoli- Bertinoro".

Scogli dal canto suo ha rivendicato la costruzione della rotonda di Panighina, citata come un successo della passata amministrazione, e ha proposto la costruzione "con la stessa determinazione" della rotatoria a incrocio tra la via Emilia e la via Nuova.

Una stretta di mano al termine dell’incontro ha sancito ufficialmente la fine delle ostilità: una tregua che arriva giusto in tempo per gli ultimi due giorni di campagna elettorale prima del silenzio. Poi, tra poche ore, i bertinoresi saranno chiamati finalmente al voto per decidere chi tra Filippo Scogli e Giorgio Bernaroli sarà il nuovo sindaco del paese.