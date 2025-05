Bertinoro al voto, si chiude la campagna

Si chiude la campagna elettorale per le amministrative di Bertinoro con due appuntamenti per le liste impegnate al voto di domenica e lunedì prossimi. ‘Insieme per Bertinoro’ e il candidato sindaco Filippo Scogli invitano i cittadini alla festa che si terrà questa sera alle 18,30 presso il Centro Sportivo di Panighina, in via Campolongo 80.

Alla serata parteciperà il sindaco di Cesena e presidente della Provincia, Enzo Lattuca, e sarà arricchita dal buffet e dalla musica del gruppo Belli Cappelli. "Ci ritroveremo insieme ai nostri volontari e sostenitori per chiudere questa campagna elettorale tra sorrisi e abbracci – dichiara Scogli –. Invito nuovamente quante più persone ad andare a votare, a esprimere le loro scelte per essere protagonisti della vita del loro Comune e della loro comunità".

Il candidato Giorgio Bernaroli e la sua lista ‘Voltare Pagina’ festeggiano invece a partire dalle 19,30 al Parco Terme Panighina in via Consolare 2008. Sarà un incontro dedicato al volontariato e al terzo settore, con testimonianze dirette di volontari attivi sul territorio e il racconto delle esperienze di due bertinoresi definiti ‘angeli del fango’.

Al termine dell’incontro ci sarà un momento conviviale con pizza per tutti i partecipanti. "Questo evento rappresenta un’importante occasione per fare un bilancio degli incontri avuti nelle varie frazioni con i cittadini – afferma Bernaroli –, durante i quali è stato presentato il programma elettorale. Sarà anche un momento prezioso per riflettere sulle problematiche locali e per costruire insieme i presupposti operativi necessari a dare seguito agli impegni assunti".

Una campagna elettorale che termina con una polemica riguardante le accuse mosse dal candidato consigliere di Voltare Pagina, Sergio Moretti, che in una lettera recapitata nelle buchette dei bertinoresi attacca direttamente l’ex sindaca, Gessica Allegni, scrivendo "che ha abbandonato la poltrona di sindaco per averne una come assessore in Regione tradendo di fatto le aspettative dei suoi elettori, che avevano creduto al suo amore per Bertinoro. Questa scelta denota il disinteresse per le reali necessità dei bertinoresi e una priorità per l’ambizione personale piuttosto che per il bene comune". Accuse a cui risponde compatta la lista ‘Insieme per Bertinoro’, esprimendo solidarietà all’ex sindaca.

"Questa è l’unica strategia che ‘Voltare Pagina’ conosce – affermano in una nota firmata da tutti i candidati consiglieri e da Scogli –: una campagna elettorale costruita esclusivamente sul fango. Prima contro l’amministrazione precedente, poi contro i dipendenti comunali, successivamente contro il nostro candidato sindaco Filippo Scogli e i candidati consiglieri. Ora persino contro l’assessora regionale Gessica Allegni".

Matteo Bondi