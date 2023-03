Bertinoro, bando per le attività formative a scuola

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato, per il secondo anno consecutivo, l’avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche e formative per l’offerta formativa 20232024 nelle scuola dell’infanzia, elementari e medie. "L’avviso è rivolto ad associazioni cittadine e non, di promozione sociale, culturali o sportive, cooperative sociali, onlus, società interessate a proporre competenze e progetti nelle scuole", spiega l’assessora alla scuola Sara Londrillo. Il termine è il 6 maggio e l’avviso è consultabile su www.comune.bertinoro.fc.it. Le domande dovranno essere inviate a [email protected] o a [email protected] Info: 331.7481171; 0543.469218. Conclude la sindaca Gessica Allegni: "Quest’anno abbiamo deciso di ampliare le aree di interesse. Infatti, oltre ai progetti dell’educazione all’aperto, che caratterizzano l’offerta formativa del nostro territorio, sono ritenuti prioritari le tematiche ambientali, in particolare sui cambiamenti climatici, sulla salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità, sul riciclo dei rifiuti, sull’alimentazione sana e sostenibile, sulla scoperta del mondo rurale e della fattoria, l’educazione ai diritti umani, alla cultura della pace e alla comunicazione non violenta; l’educazione allo sport, l’inclusione sociale, la socializzazione tra pari e lo sviluppo delle competenze digitali e l’uso consapevole della rete e degli strumenti tecnologici".