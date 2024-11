Bertinoro, bando triennale per gli eventi

Il concerto di Daniele Silvestri del 30 agosto non solo ha chiuso l’estate bertinorese, ma anche un triennio di eventi promossi dal Comune con la Fondazione Entroterre, che aveva vinto un bando per la coprogettazione delle iniziative estive del Balcone di Romagna. Gli ottimi risultati hanno spinto l’amministrazione comunale a riaprire un analogo bando. È infatti stato pubblicato l’avviso per la ricerca e selezione di proposte progettuali volte a realizzare un cartellone di iniziative per lo sviluppo artistico e turistico di Bertinoro. Le proposte devono concorrere al raggiungimento di obiettivi, già fissati all’interno del Dup (Documento Unico di Programmazione) 2024-2025, come la crescita culturale dei cittadini, la promozione di iniziative di alto livello attrattive per i turisti, lo sviluppo di nuove e più coordinate collaborazioni con realtà associative del territorio. Gli eventi dovranno svolgersi preferibilmente nell’arco temporale da maggio a settembre, e prevedere almeno tre giornate (consecutive o meno) di eventi legati a un medesimo ambito artistico. Il Comune compartecipa economicamente alla realizzazione delle proposte che saranno accolte e inserite nel cartellone, mettendo a disposizione 90mila euro l’anno. La compartecipazione prevista non può essere superiore all’80% delle spese effettivamente sostenute. La convenzione avrà una durata di tre anni. La domanda di coprogettazione, unitamente al modulo di autodichiarazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 4 dicembre mediante Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it; o a mezzo posta, mediante raccomandata Ar, inviata al Comune di Bertinoro, all’attenzione dell’Ufficio Turismo e Cultura – piazza della Libertà 1, 47032 Bertinor (in questo caso fa fede la data di ricevimento); o mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Bertinoro (primo piano della sede municipale di piazza della Libertà 1). Sulla busta, nell’oggetto in invio, deve essere indicato: ‘Avviso di coprogettazione per Cartellone eventi 2025-2027’. Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it con oggetto: ‘Avviso di coprogettazione per Cartellone eventi’.

Matteo Bondi