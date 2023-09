Bertinoro celebra i quarant’anni dell’Avis

di Matteo Bondi

L’Avis Comunale di Bertinoro spegne le sue prime quaranta candeline. Per festeggiare questa ricorrenza, che vede l’associazione attiva nella promozione della raccolta di sangue e plasma da quarant’anni, sono in programma due appuntamenti, che si terranno nelle giornate di domani e domenica.

Si parte oggi alle 20,30 nel salone comunale di Bertinoro, con il racconto del percorso quarantennale dell’associazione, dal titolo ‘Una storia lunga 40 anni’. Per l’occasione interverranno Gessica Allegni (sindaca di Bertinoro), Giorgio Mezzanotte (presidente Avis Bertinoro), Lino Morgagni (presidente Avis Provinciale Forlì-Cesena), Maurizio Pirazzoli (presidente Avis Regionale Emilia-Romagna), Giovanni Benini (Consigliere del Direttivo Avis Bertinoro), Claudio Calboli (già medico di Medicina Generale e consulente Medoc Forlì).

Nel corso della serata di oggi verrà anche proclamata l’opera che si aggiudicherà il primo premio del concorso ‘Donare oggi’, indetto da Avis Bertinoro e rivolto ai centri estivi di Bertinoro. Ciascuno dei cinque centri estivi presenti sul territorio bertinorese ha presentato un lavoro collettivo, in forma di fotografia o disegno, realizzato dai partecipanti, di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Poi domenica tutti e cinque i lavori saranno esposti nella sala Quadri del Municipio. Infine, la serata odierna sarà anche l’occasione per premiare i donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni.

Si proseguirà domenica, dalle 17.30 in piazza della Libertà, con una grande festa promossa da Avis Bertinoro. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica della Power Marching Band – Banda città di Bertinoro e saranno presenti punti ristoro con piadina romagnola, affettati, formaggi e vini di qualità. Non mancherà l’animazione per bambini e sarà a disposizione un importante presidio per la salute: nell’ambulanza della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro si potranno misurare pressione arteriosa, glicemia e saturazione. Inoltre, si effettueranno manovre di disostruzione pediatrica.

Da segnalare che stand informativi di Avis Bertinoro saranno presenti domani all’impianto sportivo di Santa Maria Nuova (ore 20), sabato 16 e domenica 17 settembre alla Polisportiva Panighina (ore 15) e venerdì 29 settembre alla Festa dello Sport, presso il Centro Sportivo di Fratta Terme (ore 20.30). Per informazioni: Avis Comunale di Bertinoro, via Anita Garibaldi 195, tel. 347.3030487 e mail: [email protected].