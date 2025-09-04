Bertinoro, Cena della Vendemmia: ancora pochi posti disponibiili

La seconda giornata della 99ª ‘Festa dell’Ospitalità’ è dedicata a uno dei prodotti di punta del territorio: l’iniziativa‘Le Notti del Vino 2025’, un evento diffuso in tutta Italia, promosso dall’associazione Città del Vino (di cui Bertinoro fa parte da 1998). L’intento è celebrare e promuovere uno dei prodotti cardine della cultura enogastronomica italiana. Domani si terranno due appuntamenti in cui vino e cibo del territorio saranno protagonisti. Alle 18 da Largo Cairoli partirà una piacevole camminata denominata ‘Il paese DiVino si racconta’ che prevede una sosta assaggio alla cantina Celli. Posti limitati, partecipazione gratuita, previa prenotazione all’Ufficio Turismo: 0543.469213 – turismo@comune.bertinoro.fc.it.

Alle 20,30 piazza della Libertà tornerà a trasformarsi in una sala banchetti a cielo aperto con la tradizionale Cena della Vendemmia. Come di consueto, protagonisti saranno i vini e i prodotti del territorio (grazie alla collaborazione delle aziende locali) con un menù studiato per esaltare i sapori autentici. Ogni portata della cena sarà quindi abbinata ai vini delle cantine dell’Associazione Vignaioli di Bertinoro, raccontati e serviti dai sommelier di Ais Romagna. In occasione della Cena sarà allestito un banco con materiale informativo, per poter conoscere più da vicino i prodotti e i produttori del territorio. Sono ancora pochi i posti disponibili con prenotazione obbligatoria con mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it. Costo: 30 euro. Al termine della cena, alle 22, musica dal vivo con i Total Peppers, formazione composta da Dario Tontini (voce, fisarmonica e dj), Matteo Bigazzi (voce), Marco De Laurentis (chitarra).

ma.bo.