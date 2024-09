Bertinoro cerca ‘alleati’ per curare le aree verdi e la maxi rotonda

Il Comune di Bertinoro cerca alleati per la gestione delle aree verdi, sia quelle già conosciute da tempo e per le quali era già stato indetto un bando alcuni anni fa, sia quelle nuove, in particolare l’aiuola verde che si trova all’interno della nuova rotatoria di Panighina.

In quest’ultimo caso è stato pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell’isola verde centrale della rotonda. In cambio, allo sponsor sarà consentito di installare un mezzo pubblicitario all’interno dell’area verde, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada. Gli interessati possono fare domanda entro le ore 12 del 10 ottobre, indirizzandola all’ufficio protocollo, anche tramite Pec. L’avviso e la modulistica sono disponibili nella homepage del sito www.comune.bertinoro.fc.it.

È stato inoltre pubblicato l’avviso che permette alle associazioni di collaborare con l’amministrazione comunale per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa del verde urbano e delle aree pubbliche in generale. Le proposte possono essere presentate da soggetti associati o comunque riuniti in formazioni sociali, senza scopo di lucro.

A titolo esemplificativo, le attività possono riguardare la piantumazione di fiori, arbusti, piccole siepi, alberi ed integrazione di elementi decorativi nelle aree verdi urbane; la valorizzazione e la cura dei giardini scolastici, nell’ottica di incentivare l’outdoor education; la piantumazione di alberi in aree destinate alla forestazione urbana o rimboschimenti, interventi di cura, valorizzazione e gestione in grado di migliorare la fruizione e la sicurezza dei sentieri; la cura e la manutenzione integrativa di aree pubbliche di aggregazione come piazze, slarghi e terrazze, compresi gli eventuali arredi presenti.

L’avviso prevede anche un rimborso economico per favorire la realizzazione degli interventi concordati che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, non sarà superiore a 3.000 euro, previa verifica delle spese vive secondo le modalità indicate.

Le proposte di collaborazione devono necessariamente essere inviate entro il 15 ottobre tramite una pec a protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it, compilando l’apposito modulo disponibile nella homepage del sito comunale. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere alla mail ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it o telefonare al numero 0543.469261.