Bertinoro con Emergency: lo striscione

Bertinoro è il primo Comune della provincia ad aderire alla campagna ’R1pud1a’ di Emergency, che ribadisce con forza l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Lo striscione è stato srotolato sulla facciata del palazzo comunale di Bertinoro.

"Emergency – questo l’appello condiviso – ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire ’no alla guerra’ è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva’".

Emergency, nata nel 1994 per offrire cure medico chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra e per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, dalla sua fondazione è intervenuta in 21 Paesi curando, in tutte le sue strutture, oltre 13 milioni di pazienti nel mondo.