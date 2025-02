Bertinoro, contro Scogli ecco l’ipotesi Bandini

Chi potrebbe essere lo sfidante di Filippo Scogli alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro? In questi giorni aleggia fra i vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia un nome sopra tutti gli altri, quello di Andrea Bandini, ex direttore del Centro Universitario e attuale vice presidente di Alea Ambiente.

Sentito sull’argomento il diretto interessato non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma il nome serpeggia da qualche giorno e passa di chat in chat, di voce in voce. A spingere per cercare di convincere Bandini a scendere in campo sarebbero vari gruppi civici, convinti che una figura moderata centrista possa essere l’ideale per cercare di scardinare i piani del centrosinistra che è già pronto con il proprio candidato e anche con la squadra di supporto. L’accelerazione che ha portato al voto anticipato il Comune, in conseguenza delle dimissioni della sindaca, Gessica Allegni – nel frattempo nominata assessore regionale alla cultura dal presidente Michele de Pascale – ha sicuramente colto di sorpresa l’opposizione che, proprio due mesi fa in consiglio comunale si è spaccata, andando a formare due gruppi: l’originario BartnOra, con il quale tutti e cinque i consiglieri erano stati eletti nel 2021, e il gruppo Misto, nel quale sono confluiti tre consiglieri.

Sembra poco probabile che si possa ricompattare la lista sul nome di Barbara Asioli, che nel 2021 venne sconfitta in una corsa a due da Allegni. Così come sembra poco probabile che si voglia puntare sul nome di Sergio Moretti, l’altro consigliere rimasto in BartnOra e iscritto a Fratelli d’Italia, che risulterebbe troppo spostato a destra per cercare di insidiare l’attuale assessore ai lavori pubblici. Guardando al centro c’è Gabriele Lolli, che nel 2021 fu il più votato in assoluto, anche se forse per un ruolo in squadra più che come candidato sindaco; stesso discorso potrebbe valere anche per Erica Giunchi, vicina a Italia Viva, che potrebbe subire la anche la corte del centrosinistra. Non è escluso che la coalizione civica che si presentò 4 anni fa si possa dividere in due correnti con due candidati diversi, anche se, questa soluzione, potrebbe favorire Scogli che può contare su una coalizione che, stando alle percentuali delle ultime elezioni regionali, supererebbe già da sola il 50% dei voti, con un Partito Democratico che da solo vale il 47%.

La data delle elezioni non è ancora stata fissata dal Ministero, dovrebbe comunque essere tra la fine di maggio e inizio giugno: il tempo che rimane per cercare di scalare una montagna che al momento sembra invalicabile non è molto. Per queste ragioni si sta cercando un nome che possa catalizzare a sé il maggior consenso possibile, se questo nome sarà quello di Andrea Bandini lo si dovrebbe sapere entro pochi giorni.

Matteo Bondi