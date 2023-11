Bertinoro, domani la Cena del Tribuno

Si torna a degustare i vini, vincitori del concorso ‘Vino del Tribuno’, comodamente seduti a tavola e in abbinamento a gustosi piatti. Dopo alcuni anni di forzata assenza a causa della pandemia, si è ripreso così sia il concorso che gli appuntamenti gastronomici che lo accompagnavano, promossi dal Consorzio Vini di Romagna e dal Tribunato di Romagna. Il primo di questi appuntamenti è domani alle 20 alla Cà de Bè di Bertinoro con la Cena Vino del Tribuno.

Nel corso della cena saranno degustati 11 differenti vini premiati al concorso. Partecipano all’appuntamento anche i produttori dei vini in degustazione, per un interessante confronto con chi, da anni, lavora con passione e tenacia per elevare la qualità dei vini romagnoli e il valore del territorio. Ai commensali sarà chiesto di esprimere la propria preferenza sui vini degustati, compilando un’apposita scheda. Il menù della serata prevede: brindisi con Romagna Doc Pagadebit Strati 2022 di Enio Ottaviani, entrée di vellutata di zucca abbinata a Colli D’Imola Doc Chardonnay Plebe St. Andrée 2022 di Fondo Ca’ Vecja e Rimini Doc Rebola Settantasette 2022 di Ca’ Perdicchi, crostino lardo, squacquerone, miele piccante e aglio nero con Romagna Albana Docg Secco 2022 di Colombarda e Romagna Albana Docg Secco Sette Note 2022 di Poderi Morini, Spoja lorda al tartufo nero scorzone accoppiato a Romagna Doc Sangiovese Superiore Il Sangiovese 2021 di Noelia Ricci e Romagna Doc Sangiovese Superiore 2020 di Tenuta Franzona, Pancia di Mora Romagnola cotta a bassa temperatura, funghi galletti e tarassaco servita con Romagna Doc Sangiovese Cesena Riserva Caesena 2019 di Podere Palazzo e Colli Di Rimini Doc Cabernet Sauvignon Riserva Lussuria 2020 di Pian Dei Venti, per finire con il Cremoso al cioccolato bianco, pere e caramello salato in abbinamento a Romagna Doc Bianco Spumante Extra Dry Vigneti Romio di Caviro e Romagna Albana Docg Passito Solara 2021 di Celli. Per informazioni e prenotazioni: Cà de Bè, 0543.444435. Il costo della serata è di 35 euro.

ma.bo.