Bertinoro, domani note all’alba con i ’Morrigan’s Wake’

Esattamente alle 5,59 di domani mattina si svolgerà la quarta alba in musica a Bertinoro di questa stagione con il sound della musica celtica del nord-Europa dei Morrigan’s Wake. Prosegue il ciclo ‘Ci vediamo all’alba’ con l’appuntamento nel Belvedere di Dante (corte interna della rocca), una produzione di Fondazione Entroterre per ‘Bertinoro Estate’. Giunti al 42° anno di attività, l’ensemble pioniere nell’ambito della musica celtica in Italia ha visto molteplici evoluzioni, passando dalla musica bretone a quella irlandese, senza estromettere influenze padane e, in modo infine preponderante, scozzesi. Oggi il concerto è un’alternanza di danze (jigs, reels, polkas), di ballate e di slow airs arrangiate ora in maniera tradizionale ora dando sfogo a licenze compositive che, comunque, rimangono ancorate agli schemi della musica tradizionale dell’area celtica del nord-Europa. Morrigan’s Wake ha all’attivo sette album, una sorta di viaggio musicale che, partito dalla pianura Padana, approda in Scozia e in Irlanda per poi attraversare l’Atlantico e giungere in America, per poi ritornare in Europa. Biglietto 7 euro (comprende la colazione) in vendita su Vivaticket.