Bertinoro e Forlimpopoli, presepi alla rocca e in basilica

Per tutto il periodo delle feste fare una passeggiata anche a Bertinoro farà scoprire tanti piccoli e grandi presepi allestiti in vari angoli del borgo sia dai volontari della locale Pro loco, sia dagli stessi abitanti. Da segnalare poi in particolare il presepe allestito nella grotta sotto le antiche mura, lungo il sentiero Monte dei Preti (che si imbocca lungo la salita che porta alla rocca e quindi alla cima del paese), e quello nella chiesa di San Rocco, che riproduce la piazza di Bertinoro con raffigurata anche la caratteristica colonna delle anella (foto qui a fianco). A Forlimpopoli da non perdere (foto più a destra) il presepe della basilica di San Rufillo, appuntamento tradizionale, un allestimento meccanico che ha aperto proprio a Natale e che vanta anche un proprio sito web.