Bertinoro, ecco alcune candidate con Scogli

Nel corso di un aperitivo organizzato dalla lista ‘Insieme per Bertinoro - Filippo Scogli Sindaco’ presso il Chorus Art Café di Bertinoro sono stati svelati i nomi di alcune candidate consigliere che parteciperanno alle prossime elezioni comunali. L’occasione è stata quella della Giornata Internazionale per i diritti delle donne lo scorso 8 marzo. Le quattro candidate consigliere sono: Elisa Bruti, impiegata e segretaria del Pd bertinorese; Martina Buccella, attiva in ambito sanitario e nella protezione civile; Alice Gattamorta, laureata in giurisprudenza, collaboratrice di uno studio legale e presidente uscente del consiglio di zona di S. Maria Nuova Spallicci; Fabiana Memini, avvocata di Fratta Terme impegnata nel volontariato con l’Aism.

All’incontro, oltre al candidato sindaco Filippo Scogli, hanno partecipato Sara Londrillo, già indicata dalla coalizione come vice sindaca in caso di vittoria, e l’assessora regionale alle pari opportunità, nonché ex sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. "Per costruire una società davvero equa e sicura per le donne – ha sottolineato Scogli –, dobbiamo partire dalle basi: educazione, scuola e coinvolgimento delle nuove generazioni. Solo così possiamo spezzare il ciclo di violenza e discriminazioni".

Scogli ha inoltre annunciato l’intenzione di proseguire con l’installazione delle panchine rosse e nella valorizzazione del Consiglio dei ragazzi.

Matteo Bondi