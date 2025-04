Bertinoro, ecco i candidati di ’Voltare Pagina’

Come annunciato nei giorni scorsi, anche la lista civica ‘Voltare Pagina’ a sostegno del candidato sindaco Giorgio Bernaroli, ha presentato i 16 candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. Una lista composta da cittadini con differenti percorsi politici, ma, si legge nella nota stampa che ha accompagnato l’annuncio, "esiste una convergenza di obiettivi e sintonia con i partiti di centrodestra".

Nella lista dei 16 trovano posto: Stefano Lolli, già consigliere comunale di opposizione per quasi due mandati e candidato sindaco sia contro Nevio Zaccarelli nel 2011 che contro Gabriele Fratto nel 2016, e Sergio Moretti, unico superstite dei consiglieri di BartnOra che sedevano nei banchi dell’opposizione nel mandato appena conclusosi. Daria Catapano, 60 anni, di Fratta Terme e impiegata nella pubblica amministrazione. Alessio Drudi, 24 anni, di Santa Maria Nuova e lavora nel settore Horeca. Jason Gabrielli, 28 anni, di Panighina e laureato in giurisprudenza. Simona Gacea, 47 anni, di Polenta e impiegata nel settore logistica. Maria Pia (Michela) Grillanda, 69 anni, di Bertinoro, ex impiegata amministrativa e ora coltivatrice. Chiara Nicosanti, 40 anni, di San Pietro in Guardiano e insegnante. Fiorenzo Rosetti, 55 anni, di Santa Maria Nuova e funzionario della protezione civile. Massimo Medri, 72 anni, di Bertinoro e attivo nella cura del verde. Davide Fabbri, 56 anni, di Bertinoro e ingegnere, già consigliere comunale insieme a Lolli. Mirtis Dumitru, 56 anni, di Fratta Terme, insegnante e poetessa. Eleonora Danesin, 46 anni, vive in Romagna da 21 anni, fisioterapista e posturologa. Fausto Sansovini, 70 anni, medico in pensione di Ospedaletto. Susi Valzania, 62 anni, insegnante tecnico pratico di chimica, vive a Santa Maria Nuova. Vanni Feruli, 63 anni, commerciale nel settore agricolo di Santa Maria Nuova.

Nel comunicato la lista chiede anche un confronto con l’altro candidato sindaco, Filippo Scogli, della lista ‘Insieme per Bertinoro’, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente concordati, mentre la prima uscita pubblica di Bernaroli e dei candidati consiglieri sarà martedì alle 19 al Centro Sportivo della Panighina in via Campolongo 80.

"Voltare pagina non è solo uno slogan – si legge nella nota stampa –, bensì la volontà di approcciarsi in modo determinato, inequivocabile e cosciente con la responsabilità di scrivere una nuova storia. Non solo in merito ai contenuti programmatici e la gestione della cosa pubblica, ma anche nell’approccio ad una visione politica nuova".