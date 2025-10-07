Bertinoro, ecco il jazz autunnale. Si parte con il Mandia Trio

Con l’inizio dell’autunno arriva la ‘Young stage edition’, cioè la rassegna dedicata ai giovani del ‘Dai de Jazz Club’. L’appuntamento è all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. Si parte questa sera alle 21,30 con il Mandia Trio. Biagio Russo al piano, Damiano De Matteis al basso e contrabbasso, Pasquale Mandia alla batteria. La band è la vincitrice dell’edizione 2024 del contest ‘Largo ai giovani’, organizzato dall’associazione ‘dai de jazz’, che si svolge annualmente nell’ambito del festival ‘JazzaForlì’. Dopo aver pubblicato nel 2019 a suo nome l’album ‘Aurora’, nel 2022 Mandia ha partecipato al disco ’Jawo - Music for peace’, assieme a diversi artisti, proponendo il brano ‘Ode a Pier Paolo Pasolini’. ‘Mare Nostrum - Sinèa’ è un recente Ep registrato live nel 2024 sempre in trio. Martedì 25 novembre alle 21,30 sarà di scena il Guglielmo Santimone Trio. Il talentuoso pianista è uno dei musicisti emergenti più apprezzato dell’attuale scena jazzistica e ha già affrontato palchi quali il ‘Jazz Club Ferrara’ e il ‘Bologna Jazz Festival’. Sul palco con lui Francesco Bordignon al contrabbasso e Edoardo Battaglia alla batteria. Ad arricchire la rassegna un fuori programma, domenica 19 ottobre alle 14,30, con il gradito ritorno di uno dei giovani musicisti più affermati del panorama jazzistico internazionale, il pianista Sullivan Fortner col suo Trio: Tyrone Allen II al contrabbasso e Kayvon Gordon alla batteria. Ingresso a pagamento, Per maggiori informazioni: daidejazz.it.

Matteo Bondi