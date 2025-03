Bertinoro, ecco la ’lista di Lolli’:: "Se serve, corro"

"È pronta la lista alternativa alla sinistra: si chiamerà ’Una via per Bertinoro’". A dare l’annuncio tramite social è Stefano Lolli, ex candidato sindaco che corse contro Nevio Zaccarelli nel 2011 e poi contro Gabriele Fratto nel 2016. Dopo settimane di illazioni su possibili candidati che si potessero opporre alla lista di centrosinistra ‘Insieme per Bertinoro’ che candida l’ex assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli, si inizia a intravedere una formazione politica che possa partecipare alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio.

"È un gruppo eterogeneo – spiega Lolli – composto da mio figlio Gabriele, Erica Giunchi, Andrea Casali, Sergio Moretti, più tanti altri che si sono stufati di sentire dire dagli amministratori pubblici di quanto sia difficile portare avanti progetti, per poi vederne realizzare solo di faraonici, dopo decenni di ritardo e sempre con dei difetti". Si andrebbe a ricompattare così il gruppo di opposizione che era Bartnora e che si era diviso poco prima della fine dello scorso anno, eccetto Barbara Asioli, candidata sindaca in corsa con Gessica Allegni nel 2021, che non sarebbe della partita. Chi sarà il candidato sindaco di questa lista, però, non è ancora dato sapere. Sì erano fatti i nomi di Andrea Bandini, ex direttore del Centro Universitario, Mirko Capuano, ex vicesindaco, in carica fino al 2021, ma nessuno dei due sembra essere intenzionato a presentarsi effettivamente.

"Siamo in ritardo rispetto agli altri perché Gessica Allegni ha fatto i propri interessi – spiega Lolli –, sapeva già da ottobre che sarebbe diventata assessore, ha però atteso l’ultimo momento per dimettersi, in maniera da preparare la loro candidatura. Noi siamo tutte persone che lavorano, ma ci stiamo organizzando e presto avremo anche il candidato, non escludo di poter essere ancora io nel caso servisse". Sì arriva alle elezioni anticipate, si sarebbe dovuto votare nella primavera del 2027, a causa delle dimissioni della sindaca Gessica Allegni che ai primi di dicembre del 2024 è stata incaricata dal presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, del ruolo di assessora alla cultura. "Sicuramente diranno che siamo di destra – continua Lolli –, come se questo in democrazia fosse una colpa, ma loro ragionano così. Sicuramente metteremo Bertinoro al primo posto, sempre, mentre per loro viene prima il partito e, altrettanto sicuramente ripareremo sia la parte destra, che quella sinistra, delle strade".

