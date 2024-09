Bertinoro, ecco la rotonda della Panighina

Mancano giusto gli ultimi dettagli: la pavimentazione è stata terminata nella notte di lunedì, mentre la prossima settimana si procederà a completare la segnaletica orizzontale. A quel punto la rotatoria di Panighina sarà definitivamente terminata. La ditta Coromano di Bertinoro ha lavorato fino ad ora per portare a termine il cantiere, senza interferire troppo con il sostenuto traffico della zona, dalla consegna avvenuta a metà gennaio. La rotatoria, realizzata all’incrocio tra la statale 9, via Emilia, al km 36+900, e le provinciali 5, Santa Croce, e 65, Cesena-Bertinoro, ha sostituito il semaforo già nei primi giorni di marzo, portando così i significativi vantaggi attesi nella gestione del traffico, considerata l’alta percorrenza della strada, ed una maggiore sicurezza con una conseguente riduzione di incidenti.

L’opera, per un investimento complessivo di 1.320.000 euro, di cui 1.200.000 finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e 120.000 di fondi provinciali, verrà inaugurata venerdì 11 ottobre alle ore 11 alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture, Andrea Corsini, della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, del presidente della Provincia, Enzo Lattuca, dei rappresentanti dell’impresa e di tutti coloro che hanno reso possibile l’intervento.

"Finalmente concludiamo la rotatoria della Panighina, intervento che il territorio aspettava da molti anni – commenta Daniele Valbonesi, consigliere provinciale alla viabilità forlivese - e che è stato realizzato grazie ad un’ottima collaborazione fra Enti (Regione, Provincia, Comune e Anas). Con questa opera la Provincia torna a gestire la programmazione e la realizzazione di infrastrutture strategiche di miglioramento del territorio e non solo le manutenzioni stradali. Il cantiere si è svolto senza troppe sorprese, sono in corso le ultime rifiniture relative alla segnaletica, nei tempi che ci eravamo dati. Mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato e per questo abbiamo immaginato con la sindaca Allegni un momento di inaugurazione".

"Siamo felici di poter finalmente inaugurare un’infrastruttura tanto attesa da tutto il nostro territorio. Un grande ringraziamento va in primis a Provincia e Regione – commenta la sindaca di Bertinoro – ma c’è anche l’orgoglio di aver visto realizzare quest’opera da un’azienda del nostro Comune, la ditta Coromano, che ha svolto un lavoro complesso senza arrecare sostanzialmente mai disagi alla circolazione e alla cittadinanza. La realizzazione della rotonda di Panighina è un bell’esempio di collaborazione tra diverse istituzioni e di impegno condiviso per rispondere alle esigenze della nostra comunità".

Matteo Bondi