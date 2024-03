Bertinoro, ecco ’Sprecometro’: l’app per studenti e famiglie

Parte da Bertinoro il progetto Sprecometro volto a ridurre lo spreco alimentare domestico e, di conseguenza, i costi associati alla gestione dei rifiuti per contribuire allo sviluppo di una società ecologicamente più responsabile. Voluto dal Comune e promosso sul territorio da Alea Ambiente, il progetto vuole fornire consigli e buone pratiche, raccogliendo dati sullo spreco alimentare registrato dagli utenti, ma anche calcolarne l’impatto a livello economico ed ambientale. Il tutto attraverso un’App realizzata dall’Università di Bologna che Alea ha provveduto a personalizzare per il nostro territorio e che verrà introdotta in maniera sperimentale a partire dalle scuole. "Già tre classi delle scuole medie – illustra Sara Londrillo, assessora alla scuola – hanno aderito. La prima fase della sperimentazione appena iniziata si concluderà il 21 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, quando verranno analizzati i dati raccolti: in questo periodo gli alunni potranno utilizzare l’App per registrare gli sprechi giornalieri a livello domestico, monitorando il loro progresso attraverso un sistema di punteggio che stimola e invoglia a migliorarsi".

"L’applicazione – aggiunge Andrea Segrè, professore ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Bologna –, sviluppata nell’ambito delle nostre ricerche internazionali, ha la finalità stimolare la consapevolezza degli alunni e delle loro famiglie in un percorso di educazione alimentare e ambientale ideato dalla Campagna Spreco Zero per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile e dimezzare lo spreco alimentare pro–capite entro il 2030". Disponibile gratuitamente su dispositivi Ios, Android e come web app, Sprecometro sarà accessibile anche dall’App istituzionale di Alea Ambiente, oltre che dal sito alea–ambiente.it. "Un consumo consapevole – dichiara Gianluca Tapparini, direttore generale Alea Ambiente – significa anche minore produzione di rifiuti. Ed è su questo che vogliamo sensibilizzare con questo progetto, con particolare attenzione alla componente di rifiuto umido, che tra tutte le frazioni raccolte nel bacino è la maggiore in percentuale (circa il 26%); tutto ciò partendo dai cittadini di domani, ovvero gli alunni che potranno diffondere le buone pratiche in famiglia e contribuire alla creazione di una società e una comunità sostenibili. Siamo felici di poter partire con questa iniziativa, con la speranza di poterla presto estendere ad altri Comuni del bacino forlivese".

Matteo Bondi