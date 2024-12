Bertinoro elegge la sindaca dei ragazzi

Bertinoro adesso ha due sindache. Oltre a Gessica Allegni (neo assessora regionale) c’è anche Sara Spazzoli, della classe 5ªB della elementare di Santa Maria Nuova Spallicci, eletta all’interno del ’consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze’ durante la seduta inaugurale di sabato. L’elezione ha visto un risultato particolarmente combattuto, con la vittoria determinata da appena due preferenze di scarto. Nella stessa seduta, i 18 consiglieri presenti hanno eletto come vicesindaco Davide Tavelli, studente della classe 1ªE della scuola media di Bertinoro.

La cerimonia, svoltasi nella sala Quadri del palazzo comunale, è proseguita nella sala del consiglio dove la neo sindaca ha prestato giuramento indossando la fascia tricolore. Al termine del momento istituzionale, l’Auser ha offerto una merenda a tutti i partecipanti e alle famiglie presenti.

"È stato emozionante accompagnare i ragazzi in questo momento significativo – ha commentato la sindaca senior –. Mi hanno colpito il loro coraggio nell’esprimersi davanti a genitori e compagni, e la serietà con cui hanno presentato i loro programmi. La partecipazione di oltre 400 studenti dimostra come questa iniziativa avvicini concretamente i giovani alle istituzioni, formando cittadini consapevoli. Ringrazio l’assessore Raffaele Trombini per il suo impegno nel progetto, l’Istituto Comprensivo, i docenti che hanno guidato i ragazzi e l’Auser per aver reso speciale questa giornata con la merenda offerta a tutti".

"La creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze risponde alla nostra volontà di stabilire un dialogo diretto con le nuove generazioni, trasmettendo l’importanza del voto e della partecipazione democratica - commenta l’assessore Trombini -. Puntiamo a ridurre il divario tra giovani e istituzioni pubbliche, e questa iniziativa rappresenta la direzione giusta".

Matteo Bondi