Bertinoro, estate al via tra concerti e vino

S’intitola ‘Hit’s Summer nei Borghi e Rocche di Romagna’ ed è il fine settimana di avvio dell’estate di Bertinoro. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno in uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ si spazia dalla musica all’enogastronomia, al cinema. Si comincia il 20 alle 21: nell’Arena della Rocca si terrà la prima serata di ‘Animare Cartoon Film Festival 2025’, rassegna itinerante di cinema all’aperto dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione. Alle 21,45, nella Corte della Rocca concerto del Francesca Tandoi Trio: sul palco ci sarà la talentuosa pianista e cantante jazz, insieme a Stefano Senni (contrabbasso) e Giovanni Campanella (batteria). Ingresso 15 euro. Questo concerto inaugura la quarta edizione del Bertinoro Drinkin’Jazz Festival. Tutti gli appuntamenti musicali del fine settimana fanno parte della rassegna.

Il cartellone di sabato 21 prende il via intorno a mezzogiorno, quando Bertinoro accoglierà i partecipanti della ‘Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia’. L’evento turistico-sportivo, che si svolgerà dal 16 al 21 giugno, si dipanerà tra Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Repubblica di San Marino. L’iniziativa è una rievocazione della prima e unica edizione delle Mille Miglia in moto, che risale al 1949 e che già allora aveva una valenza turistica. Alle 17,30 appuntamento al Monumento del Vignaiuolo per Jazzwalk, passeggiata musicale ed enogastronomica insieme alla Ariminum Swing Band. Durante il percorso si farà tappa nelle cantine urbane Celli e Madonia, per arrivare infine al balcone di Romagna, in piazza della Libertà. Alle 18,30 presso il Palazzo Comunale verrà inaugurata la mostra di pittura ‘Il Mondo in mille Colori’, collettiva degli allievi junior della scuola di Eleonora Baiardi. L’esposizione sarà visitabile fino al 29 giugno.

Sempre in piazza della Libertà dalle 19 prenderà il via ‘Vini e Sapori in Strada’. Per tutta la sera si potranno assaggiare i vini di alcune aziende aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena, e ci sarà anche lo stand gastronomico del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi di Bertinoro. Ingresso: 15 euro comprensivo di 4 ticket e calice. Ad arricchire la serata, la master class ‘Amore per il nostro cibo’, che si terrà alle 20,30 e prevede la degustazione di vini e prodotti delle aziende della Strada guidata da sommelier dell’associazione Ais Romagna. L’iniziativa è inclusa nella partecipazione a ‘Vini e Sapori in Strada’, ma è necessaria la prenotazione via mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it. Non mancherà la musica: alle 19,30 si esibirà l’Ariminum Swing Band con il suo trascinante repertorio, mentre alle 21,45 il concerto per la ‘Notte Romantica’ sarà affidato al Matteo Addabbo Organ Trio. Nei locali e nei ristoranti aderenti alla ‘Notte Romantica’ sarà possibile assaggiare il dessert a tema ‘Pensiero d’amore’ e cocktail rosa.

Il primo appuntamento del 22 giugno è alle 9,30 presso il Monumento del Vignaiuolo. Da qui partirà ‘Music&Trek’: passeggiata gratuita nel territorio per raggiungere il Santuario della Madonna delle Grazie a Casticciano. Ad accompagnare i partecipanti il naturalista Eddi Bisulli, che racconterà le scoperte botaniche di Leonardo Da Vinci. Alle 10, da piazza della Libertà partirà ‘Music&Bike’, escursione gratuita in bici per raggiungere Casticciano. Arrivando a Casticciano, le comitive potranno assistere alle 11,15 al concerto di Simona Severini. A seguire merenda offerta dalla Pro loco Fratta Terme. Gran finale alle 19,30 all’Arena della Rocca con ‘And then winter came again’, concerto di Francesco Bearzatti (sax) e Federico Casagrande (chitarra). Ingresso 15 euro.

Matteo Bondi