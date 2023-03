Bertinoro Estate, tanti big: da Gualazzi a Marcorè

Si apre con Raphael Gualazzi e Fabrizio Bosso, si chiude con Makkox, nel mezzo il Quartetto Jazz e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica, Neri Marcorè, Danilo Rea e Valerio Aprea. Sono questi i protagonisti degli eventi di ‘Bertinoro Estate’, rassegna musicale estiva del ‘balcone di Romagna’, che si inseriscono nel cartellone dell’Entroterre Festival 2023, il festival capillarmente diffuso in tutto il territorio emiliano-romagnolo dal 24 giugno al 2 settembre 2023, organizzato da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani. I biglietti degli eventi sono già in vendita nel circuito on e off line di Vivaticket.

Nella suggestiva cornice dei giardini della rocca vescovile, mercoledì 26 luglio, Raphael Gualazzi in una inedita formazione assieme a Fabrizio Bosso, con il Quartetto Jazz e l’Orchestra d’archi di Rimini Classica propone i brani del suo ultimo album, ’Bar del Sole’: un progetto targato Sugar Music, dal sapore squisitamente estivo, in cui l’artista reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano, invitando il pubblico ad immergersi nella tranquilla atmosfera di un bar di periferia. Sabato 5 agosto, Neri Marcorè sale sul palco accompagnato dal suo primo vero amore: la musica e, con essa, rivela il piacere di condividere col pubblico un patrimonio poetico comune. Divertente e ironico, ‘Le mie canzoni altrui’ è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando brani più o meno noti, rappresentativi della formazione musicale di Marcorè. Con lui Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica, Alessandro Patti al basso e contrabbasso e Simone Talone alla batteria.

Sabato 2 settembre, il fumettista, disegnatore e autore Makkox e l’attore Valerio Aprea intavolano un’inedita e appassionata edizione del loro format ‘Dialoghi sul cambiamento’. Un viaggio attraverso l’ambiente umano, l’ambiente social e tutti quegli ambienti che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni, per riflettere sul cambiamento climatico ma, più in generale, su ogni forma di cambiamento e tutto ciò che invece lo ostacola. Le parole di Aprea saranno seguite ed accompagnate in diretta dalle illustrazioni di Makkox. Sarà invece il Parco Termale di Fratta Terme, venerdì 18 agosto, ad ospitare Danilo Rea e il suo piano solo. Spaziando attraverso qualunque repertorio, con sensibilità musicale, estro gentile e forza creativa, Rea plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità espressive. Suo complice e interlocutore a introduzione di una nuova avventura musicale, Luca Damiani, direttore artistico del festival.

Matteo Bondi