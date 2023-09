Bertinoro, festa per l’unione con Castelnuovo

Si è rinnovato domenica scorsa, in occasione della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro, il patto di gemellaggio tra la comunità abruzzese di Castelnuovo e l’associazione di protezione civile ’Il Molino’. Un incontro all’insegna della solidarietà mai dimenticata da parte della frazione del Comune di San Pio delle Camere in provincia de L’Aquila colpito duramente dal terremoto del 6 aprile 2009. Furono 5 le vittime e la gran parte degli edifici distrutti da quelle rovinose scosse sismiche ripetute. In quell’occasione i volontari dell’associazione bertinorese arrivarono con i loro mezzi a dare man forte agli abitanti. Partì il progetto di costruzione della chiesa andata distrutta che doveva fungere anche da centro polivalente, portato a termine nel 2011 con l’inaugurazione della struttura da parte delle autorità locali, dalla delegazione di Bertinoro e la benedizione del vescovo di allora. "Noi non dimenticheremo mai quello che gli amici di Bertinoro hanno fatto per noi – commenta il vicesindaco Riccardo Carosa che ha guidato la delegazione abruzzese –. Piano piano la ricostruzione del nostro antico borgo che conta ora meno di 200 abitanti, prosegue e dopo le abitazioni abbiamo iniziato anche il primo dei tre stralci del medievale castello simbolo del nostro paese. Tante le difficoltà ma venire in Romagna dagli amici ci ha dato nuovo slancio per superale".

Saluti e abbracci, non di circostanza, presso la sede de ’Il Molino’ nella campagna di Fratta Terme tirata a lucido dove le azdore hanno preparato il pranzo e dove i volontari ci guidano ad osservare i cinque mezzi a disposizione e l’organizzazione del magazzino-garage. "Abbiamo 130 iscritti all’associazione – precisa il presidente Gilberto Zanetti – di cui 30 operativi pronti ad intervenire sul territorio romagnolo o dove le circostanze lo richiedono. Siamo a disposizione della Protezione Civile provinciale e, quando richiesti, partiamo con la colonna mobile dell’Emilia – Romagna. Serve l’innesto però di nuove forze giovani, volontari entusiasti e formati. Servono cuore e testa perché, come ha evidenziato la recente alluvione in Romagna, le emergenze sono sempre dietro l’angolo e sapersi muovere di fronte ai pericoli spetta non solo ai volontari e ai sindaci ma a tutti i cittadini che però devono essere informati sui piani da seguire".

Era presente all’incontro anche Nevio Zaccarelli allora sindaco di Bertinoro omaggiato dagli amici abruzzesi per il ruolo che svolse in quei tragici momenti. "Di fatto in quell’anno – chiarisce – nasce anche la protezione civile a Bertinoro e ora, grazie all’impegno delle amministrazioni che si sono succedute e agli amici de ’Il Molino’, è diventata una realtà importante nel panorama romagnolo. Ricordo quello che fu fatto in occasione della Festa di S. Giovanni Battista quando da Bertinoro portammo, grazie anche alla Coromano, non solo cibo e vino ma anche un’orchestra con tanto di ballerini e i tendoni". E sulle note del giovane abruzzese Pietro di 9 anni virtuoso della fisarmonica, lo scambio di doni con zafferano e 3.115 euro da una parte e le tele romagnole di Peromatto dall’altra.

Oscar Bandini