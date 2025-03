Bertinoro, ‘Granfondo . Terre del Sangiovese’: occhio alle strade

In occasione della ‘Granfondo Terre del Sangiovese Mtb’ che si terrà con partenza e arrivo in piazza della Libertà a Bertinoro domenica,sono stati istituiti diversi provvedimenti di variazione temporanea della circolazione su strade e vie del territorio. Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza dalle 8 di domani alle 15 di domenica. Domenica la sosta è vietata anche in via Oberdan, dalle 7 alle 13, e fra via Cellaimo Vecchia e il sentiero che porta a Via Prati Rotondi, dalle 8 alle 13.

Verrà interdetto il transito su via Mazzini e piazza della Libertà dalle 10 alle 12 di domani e dalle 7 alle 15 di domenica. Al momento della partenza, domenica, ci saranno chiusure momentanee del transito dalle 9,30 alle 9,45 su via Oberdan, via Mainardi, via Francesco Rossi, via Saffi, via Roma, via Cantalupo.