Bertinoro, i dem puntano sull’assessore Scogli

È l’attuale assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli, il probabile candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro che si terranno, con ogni probabilità, in primavera. L’ex segretario del Partito Democratico bertinorese sarebbe in pole position come nome da proporre, da parte dei dem, agli alleati di coalizione. Due erano i nomi papabili, espressione di un partito capace alle regionali di novembre di arrivare al 47% delle preferenze: quello di Scogli e quello di Elisa Leoni, vicesindaca con delega al bilancio, ma le voci che circolano in paese e che vengono riprese anche nei social sembrano indicare che la preferenza vada proprio verso l’assessore ai lavori pubblici. Scogli, classe 1971, vive a Santa Maria Nuova e ha una piccola azienda di serramenti.

Come detto è già stato segretario del circolo bertinorese, ruolo che ha lasciato quando è stato chiamato da Gessica Allegni in giunta, precedentemente era stato consigliere comunale e capogruppo di maggioranza. In questi tre anni ha seguito i progetti dei vari cantieri nelle frazioni. Il Comune dovrà andare a elezioni anticipate perché l’attuale sindaca è stata nominata assessora alla cultura nella giunta regionale dal presidente, Michele de Pascale: il mandato sarebbe scaduto nella primavera del 2027. Se confermata, da parte del ministero, la compatibilità delle cariche, Allegni ha già dichiarato in consiglio comunale la sua intenzione di dimettersi.

Scogli è espressione di una giunta che sembra essere molto compatta, tanto che è possibile una conferma di molti assessori in caso di vittoria alle elezioni: clima ben differente rispetto al 2021, quando si scelse Allegni al posto di Gabriele Fratto, che venne di fatto bocciato dopo un solo mandato.

Dal canto loro auspicano il ritorno "immediato alle urne" anche i consiglieri di opposizione del gruppo BartnOra, Barbara Asioli e Sergio Moretti, che tornano ad attaccare l’amministrazione, guidata da Gessica Allegni, "sugli aumenti della fiscalità comunale" e sulla "totale mancanza di controllo della spesa corrente da parte di questa giunta".

Mirino puntato anche sui lavori pubblici, in particolare in "via Santa Croce a Santa Maria Nuova, la cui pavimentazione necessita di continui rifacimenti, o la scuola Francesco Rossi di Bertinoro, i cui lavori ancora fermi potrebbero creare una voragine nei conti comunali", mentre rimane un "miraggio la manutenzione ordinaria delle strade". Tornando quindi a chiedere che la sindaca "preso finalmente atto della situazione di difficoltà amministrativo-finanziaria del Comune, permetta il ritorno alle urne con immediatezza".

Matteo Bondi